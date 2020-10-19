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Moody's понизило рейтинг Великобритании с "Aa2" до "Aa3"

Прайм
1 час назад
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента Великобритании с "Aa2" до "Aa3", при этом улучшило прогноз по нему до стабильного с негативного, говорится в сообщении агентства.
Moody's понизило рейтинг Великобритании
Фото: ReutersReuters
Moody's также понизило долгосрочный рейтинг эмитента Банка Англии до "Aa3" с "Aa2". Прогноз по рейтингу также изменился с негативного на стабильный.
Среди факторов понижения рейтинга агентство выделяет ухудшение экономического потенциала страны на фоне решения Великобритании выйти из Евросоюза, а в дальнейшем — неспособности заключить торговое соглашение.
Важным фактором, тормозящим экономический рост, также является пандемия коронавируса и ее последствия, которые серьезно повлияли на экономику Великобритании.
Агентство также отмечает ухудшение финансовой устойчивости страны.
"Несмотря на недавние заявления, маловероятно, что правительство сможет существенно восстановить финансовую мощь Великобритании в ближайшие годы, учитывая низкие темпы роста и возможные политические препятствия для этого" – отмечает Moody's.
Стабильный прогноз отражает внутреннюю экономическую и институциональную силу Великобритании, а также ожидания Moody's, что долг стабилизируется на текущем уровне.
Экономика,Moody's,ЕС,
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