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Кремль рассказал о «нефтяных» контактах с Эр-Риядом 

Прайм 25 минут назад
Кремль рассказал о «нефтяных» контактах с саудитами
Фото: Reuters
Взаимодействие РФ и Саудовской Аравии способно повлиять на стабилизацию нефтяных рынков, стороны в активной стадии взаимодействия в свете подвижности на рынках нефти, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин дважды разговаривал по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Журналисты поинтересовались, с чем связана такая частота звонков, есть ли у стран разногласия в рамках сделки ОПЕК+, и вызывает ли в целом ситуация на нефтяном рынке опасения.

"Нет, речь идет не о разногласиях, а о взаимодействии двух стран, двух крупнейших производителей нефти, тех стран, совместные действия которых способны оказывать стабилизирующее влияние на рынок энергоносителей", — ответил Песков.

"Все эти рынки подвижны, и мы находимся на весьма активной стадии взаимодействия, обмена мнениями, поэтому это требует регулярных контактов", — добавил представитель Кремля.
На вопрос журналистов, есть ли новые инициативы Москвы и Эр-Рияда для рынка нефти, Песков сказал: "До сих пор ничего озвучено не было".
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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