"Мы будем продолжать борьбу с "Газпромом" и добиваться поддержки Европейского Союза, чтобы открыть свободный транзит газа из Центральной Азии в Европу. Десять лет назад Туркменистан и Казахстан могли продавать газ в Европу транзитом через Россию… Я считаю, что Европа была бы заинтересована в этих источниках, и мы сфокусируемся на этом", — сказал Макогон в интервью S&P Global Platts, опубликованном на сайте "Оператор ГТС Украины" в понедельник.