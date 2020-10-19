Киев будет добиваться поддержки Европейского Союза для организации транзита газа через РФ в Европу из стран Центральной Азии в случае, если "Газпром" не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы по истечению его срока, заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Мы будем продолжать борьбу с "Газпромом" и добиваться поддержки Европейского Союза, чтобы открыть свободный транзит газа из Центральной Азии в Европу. Десять лет назад Туркменистан и Казахстан могли продавать газ в Европу транзитом через Россию… Я считаю, что Европа была бы заинтересована в этих источниках, и мы сфокусируемся на этом", — сказал Макогон в интервью S&P Global Platts, опубликованном на сайте "Оператор ГТС Украины" в понедельник.
Кроме того, по его словам, если Россия не продлит с Украиной контракт на транзит газа в Европу, "Оператор ГТС Украины" будет рассматривать возможности использования украинской ГТС для транспортировки любого вида синтетического метана, биометана или водорода.
"Мы в поиске таких возможностей, и я считаю, что Украина вместе с нашей газотранспортной системой могла бы существенно способствовать реализации плана сокращения выбросов углерода в Европе", — сказал Макогон.
Глава оператора ГТС также отметил, что Украина будет добиваться переноса пунктов сдачи газа для европейских потребителей с границ между европейскими странами на границу между Украиной и Россией, что, по его словам, минимизирует ценовую дискриминацию со стороны "Газпрома".
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта. Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.