Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

Экс-депутат Рады рассказала, чем грозит Украине декоммунизация колбасы

РИА Новостииещё 1
3 часа назад
Призывы к декоммунизации колбасы приведут к ухудшению качества продукции, считает экс-депутат Рады Елена Бондаренко.
На Украине назвали последствия декоммунизации колбасы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее Украинский институт национальной памяти поддержал обращение харьковских активистов, потребовавших декоммунизировать колбасу под названием "Радянська" ("Советская"), которую производит местный комбинат, и порекомендовал предприятию сменить название продукта.
"Такие призывы < > заканчиваются тем, что из колбасы исчезнет мясо. < > Это уже точно будет не советская колбаса, не ищите там мясо, там будет соя, какое-нибудь пальмовое масло, все что угодно, какая-то гадость, которую точно есть нельзя", — сказала Бондаренко в эфире телеканала NEWSONE.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. В список, составленный Институтом нацпамяти, вошли 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий. В соответствии с законом на Украине уже переименовали почти тысячу населенных пунктов.
Экономика,Компании,Елена Бондаренко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители