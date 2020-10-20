На Украине назвали последствия декоммунизации колбасы

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. В список, составленный Институтом нацпамяти, вошли 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий. В соответствии с законом на Украине уже переименовали почти тысячу населенных пунктов.