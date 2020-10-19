Названа общая стоимость антикризисных мер в России

Общая стоимость пакета антикризисных мероприятий, принятых российским правительством из-за пандемии коронавируса, оценивается в 5-6% ВВП страны. Об этом заявила в понедельник замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

Она считает, что "ключевым решением" стали программы льготного кредитования бизнеса под 2% годовых для поддержки занятости населения, а также кредиты по ставке 0% в первые полгода.

"Меры были приняты беспрецедентные. Общий вес финансовых и различных мер, по оценкам, получился в 5–6% от ВВП. Это стоимость так называемого антикризисного пакета", — рассказала Тарасенко на московском международном форуме инновационного развития "Открытые инновации".

Ранее сообщалось, что кабмин работает над началом реализации второго этапа проекта Общенационального плана восстановления экономики.