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Стало известно, во сколько обойдутся экономике России антикризисные меры 

Прайм и ещё 3 2 часа назад
Названа общая стоимость антикризисных мер в России
Фото: РИА Новости
Общая стоимость пакета антикризисных мероприятий, принятых российским правительством из-за пандемии коронавируса, оценивается в 5-6% ВВП страны. Об этом заявила в понедельник замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко.
Она считает, что "ключевым решением" стали программы льготного кредитования бизнеса под 2% годовых для поддержки занятости населения, а также кредиты по ставке 0% в первые полгода.

"Меры были приняты беспрецедентные. Общий вес финансовых и различных мер, по оценкам, получился в 5–6% от ВВП. Это стоимость так называемого антикризисного пакета", — рассказала Тарасенко на московском международном форуме инновационного развития "Открытые инновации".

Ранее сообщалось, что кабмин работает над началом реализации второго этапа проекта Общенационального плана восстановления экономики.
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Экономика , Правительство РФ , Минэкономразвития
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