ФРГ предрекли темноту без «Северного потока— 2»

Депутат берлинского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил, что реализация проекта "Северный поток — 2" необходима для Германии.

По его мнению, отказ от строительства российского газопровода и переход на поставки голубого топлива из США приведет к резкому росту цен на энергоснабжение, а это ударит по рядовым немецким гражданам, доходы которых уже и так пострадали из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.

"Только более дешевые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Это именно то, к чему АдГ давно призывает. Германии нужен "Северный поток — 2". Потому что без российского газа немцы будут в темноте, " — сказал Линдеманн в беседе с "Вечерней Москвой".

Также парламентарий подчеркнул, что электричество и энергия в Германии уже вдвое дороже, чем в других странах Евросоюза

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.