Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
90.98
$
77.80
91.47
91.60
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.86
91.35
Индексы и котировки Brent
42.77
+0.30 Золото
1900.94
–0.01 РТС
1132.80
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.10
1.1770
–0.0014
05.10
1.1784
16.10
08.10
24.09

Немецкий депутат предрек ФРГ темноту при отказе от «Северного потока — 2» 

РИА Новости 39 минут назад
ФРГ предрекли темноту без «Северного потока— 2»
Фото: РИА Новости
Депутат берлинского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил, что реализация проекта "Северный поток — 2" необходима для Германии.
По его мнению, отказ от строительства российского газопровода и переход на поставки голубого топлива из США приведет к резкому росту цен на энергоснабжение, а это ударит по рядовым немецким гражданам, доходы которых уже и так пострадали из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.

"Только более дешевые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Это именно то, к чему АдГ давно призывает. Германии нужен "Северный поток — 2". Потому что без российского газа немцы будут в темноте, " — сказал Линдеманн в беседе с "Вечерней Москвой".

Также парламентарий подчеркнул, что электричество и энергия в Германии уже вдвое дороже, чем в других странах Евросоюза.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.
На фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным, которого, как считают в Бундестаге, отравили боевым веществом "Новичок", ряд немецких политиков призвали ввести санкции против участников строительства газопровода.
Видео дня. В Рунете развивается новый вид мошенничества
Последние новости
Перед выборами в США Земле грозит столкновение с астероидом Перед выборами в США Земле грозит столкновение с астероидом В России изменились правила покупки ОСАГО В России изменились правила покупки ОСАГО МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой
Комментарии
Экономика , Алексей Навальный , ЕС , Вечерняя Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оптимизация бюджета: армии подготовили реформу
Оптимизация бюджета: армии подготовили реформу
США обвинили 10 человек в контрабанде электроники на $50 млн…
США обвинили 10 человек в контрабанде электроники на $50 млн…
Плату за ЖКХ предложили отменить для бедных
Плату за ЖКХ предложили отменить для бедных
Россиян предупредили о росте цен на интернет
Россиян предупредили о росте цен на интернет
Видео
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне оценили свое материальное положение
03:43
Россияне оценили свое материальное положение
Личный счет
В России резко выросли цены на сахар
04:27
В России резко выросли цены на сахар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение