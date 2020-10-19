Россияне приготовились к худшему

Свыше половины жителей России (60%) приготовились к худшему, говорят результаты опроса ВЦИОМ

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Как показали результаты исследования, экономический кризис только ожидает Россию в будущем, считают россияне.

Только 15% опрошенных заявили об уверенности в том, что самый плохой период Россия переживает сейчас.

16% говорят о том, что самое тяжелое уже позади.

Почти четверть граждан — 24% — оказались недовольны своим материальным положением. Хорошим свое положение оценивают 15% опрошенных.

60% респондентов оценивают свой доход как средний.

При этом почти половина респондентов — 46% — заявили, что их полностью устраивает жизнь, которую они ведут.