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Более половины россиян приготовились к худшему

Прайм
1 час назад
Свыше половины жителей России (60%) приготовились к худшему, говорят результаты опроса ВЦИОМ.
Россияне приготовились к худшему
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как показали результаты исследования, экономический кризис только ожидает Россию в будущем, считают россияне.
Только 15% опрошенных заявили об уверенности в том, что самый плохой период Россия переживает сейчас.
16% говорят о том, что самое тяжелое уже позади.
Почти четверть граждан — 24% — оказались недовольны своим материальным положением. Хорошим свое положение оценивают 15% опрошенных.
60% респондентов оценивают свой доход как средний.
При этом почти половина респондентов — 46% — заявили, что их полностью устраивает жизнь, которую они ведут.
О полной неудовлетворенности своей жизнью сообщили 23% россиян, принявших участие в опросе. Еще 30% заявили, что жизнь устраивает их только отчасти.
Экономика,ВЦИОМ,
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