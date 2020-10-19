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Новак рассказал о ситуации на рынке нефти 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Новак рассказал о ситуации на рынке нефти
Фото: РИА Новости
Министр энергетики России Александр Новак во время открытой части заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ рассказал о ситуации на рынке нефти.
Новак отметил, что «первоначальные ограничения однозначно снизили совокупный спрос на энергоресурсы, но после их ослабления восстановление запускалось неравномерно по сравнению с докризисным периодом».
Министр заявил, что в настоящее время «этот процесс замедлился в связи со второй волной коронавируса, но не развернулся полностью».

«Очевидно, что несмотря на существующую стабильность сегодня, мы видим много неопределенности, вирус уже нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в том числе и нефтяной сфере. Мы видим, как трудно идёт восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики, мирового потребления нефтяного сырья», — цитирует ТАСС Новака.

Ранее Новак заявлял, что «нефть будет оставаться ведущим источником энергии ещё не один десяток лет».
В сентябре ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.
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Экономика , Александр Новак , Станислав Митрахович , Фонд национальной энергобезопасности , Финансовый университет , ФБА "Экономика сегодня" , ИТАР-ТАСС
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