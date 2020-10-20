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В России объяснили решение Китая нарастить покупки газа по «Силе Сибири» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
В России объяснили увеличение Китаем закупок газа
Фото: ТАСС
«Решение Китая объясняется выгодным ценовым показателем и увеличившимся объемом потребления газа с началом отопительного сезона», — сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя выросшее за сутки количество закупок газа КНР по газопроводу «Сила Сибири» сверх контракта на 20%.
«Контракт между Газпромом и Китаем имеет нефтяную привязку — цена на газ определяется исходя из цены на нефть. Такая корреляция имеет лаг примерно в полгода», — сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Цена на нефть в марте упала до $20 за баррель. Если бы Китай начал в первом полугодии покупать много газа, то ему бы это обошлось дороже, ведь цена высчитывалась исходя из цен конца 2019 — начала 2020 года, — поясняет эксперт. — В то же время на спотовом рынке цены наоборот упали. Китаю было выгоднее покупать газ у поставщиков, где есть привязка к спотовым рынкам».

А теперь все наоборот, отметил Юшков, — поставки высчитываются исходя из низких цен на нефть, которые установились в марте-апреле.

«Сейчас газпромовский газ очень дешевый и он будет таким до конца года, в то время как спотовые цены наоборот поднялись. Фактически КНР ни у кого дешевле газ купить не может, даже у среднеазиатских поставщиков, поэтому берет больше объемов у Газпрома. К тому же у них начался отопительный сезон», — сказал собеседник.

По его словам, «в целом цены уравновешивают друг друга — в первом полугодии они были чуть выше, сейчас ниже». «При этом можно поставить вопрос о выгодности самого контракта с Китаем. Когда он заключался, цены были выше. Расчет делался на то, что они будут примерно на таком же уровне, а сейчас газ продается по цене меньше $200 за 1000 куб. м. Поставки по таким ценам затрудняют окупаемость проекта», — отметил он.
Ранее Газпром сообщил о том, что Китай за сутки увеличил покупки газа по газопроводу «Сила Сибири» сверх контракта на 20%. Увеличить поставки газа по газопроводу попросил Пекин. Долгосрочные контракты на поставки голубого топлива предусматривают максимальный размер суточной заявки, однако покупатель может попросить увеличить объем. Решение об увеличении поставок газа принимает поставщик, передает «Коммерсант».
Цена поставок российского газа в Китай с началом третьего квартала снизилась до $144 за тысячу кубометров против $182 во втором квартале и $202 в первом квартале, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на данные Генеральной администрации по таможне КНР и Федеральной таможенной службы России. При этом отбор газа, по данным агентства, вырос до 12,2 млн кубометров в сутки в среднем в июле, в то время как в июне он составлял 10 млн кубометров, в феврале — мае — 9 млн кубометров.
Напомним, в декабре 2019 года был запущен газопровод «Сила Сибири», по которому транспортируется газ из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.
Представители Газпрома заявляли, что газопровод «Сила Сибири» даст Китаю возможность обеспечить газом регионы с самым быстрорастущим спросом и поможет подстраховаться от волатильности рынка сжиженного природного газа.
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Экономика , Игорь Юшков , Газпром , Фонд национальной энергобезопасности , Финансовый университет , Федеральная таможенная служба , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс
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