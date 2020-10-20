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Мишустин: российская экономика пережила коронавирус 

Deita.ru 3 часа назад
Российская экономика пережила коронавирус
Фото: deita.ru
По мнению премьер-министра, первую фазу катастрофической пандемии Россия в экономическом плане прошла даже лучше, чем "целый ряд стран".
Этого удалось добиться, сообщил Мишустин, благодаря вовремя принятым решениям, касающимся поддержки граждан и экономической системы в целом. Премьер-министр также отметил, что восстанавливается экономика даже быстрее, чем прогнозировалось, и уже в следующем году ВВП вернется на уровень более 3%. Если инфляция сохранится «вблизи 4%», оговорился премьер.
Ранее DEITA.RU цитировала вызвавшие много толков слова главы Минпромторга, в разговоре с Bloomberg назвавшего продолжающееся снижение рубля «awesome» («восхитительным»). Поясняя свой эпитет, Мантуров дал понять, что ситуация с 20% обрушением национальной валюты может обернуться только позитивом для тех российских компаний, которые в своей деятельности не привязаны к импорту (без уточнений).
Слова Мантурова позднее подвергли сомнению некоторые эксперты, в частности, Александр Абрамов из ИПЭИ РАНХиГС, который напомнил, что импорт завязаны прежде всего машины и производственное оборудование и стратегически важные компоненты. Соответственно, если по ним будут ограничения это «может неблагоприятно сказаться на экономическом росте» в целом.
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Комментарии 6
Экономика , Александр Абрамов , Минпромторг , РИА "Дейта" , Bloomberg
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