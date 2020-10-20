Российская экономика пережила коронавирус

По мнению премьер-министра, первую фазу катастрофической пандемии Россия в экономическом плане прошла даже лучше, чем "целый ряд стран".

Этого удалось добиться, сообщил Мишустин, благодаря вовремя принятым решениям, касающимся поддержки граждан и экономической системы в целом. Премьер-министр также отметил, что восстанавливается экономика даже быстрее, чем прогнозировалось, и уже в следующем году ВВП вернется на уровень более 3%. Если инфляция сохранится «вблизи 4%», оговорился премьер.

Ранее DEITA.RU цитировала вызвавшие много толков слова главы Минпромторга , в разговоре с Bloomberg назвавшего продолжающееся снижение рубля «awesome» («восхитительным»). Поясняя свой эпитет, Мантуров дал понять, что ситуация с 20% обрушением национальной валюты может обернуться только позитивом для тех российских компаний, которые в своей деятельности не привязаны к импорту (без уточнений).