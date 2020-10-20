Стало известно, будет ли в России дефицит сахара

Дефицита сахара в России не будет: в стране накоплены рекордные запасы и есть возможность производить сахар из импортного сырья, говорится в сообщении группы компаний "Русагро" , одного из крупнейших производителей сахара в РФ.

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"Русагро" в понедельник опубликовала операционные результаты за третий квартал и за девять месяцев текущего года. Комментируя цену реализации сахара, группа указывала, что "в связи с ожиданиями дефицита сахара в России" цена реализации продукции "Русагро" выросла в третьем квартале на 14% в годовом выражении и на 12% по сравнению с предыдущим кварталом — до 30,1 рубля за килограмм без НДС.

"Девятнадцатого октября 2020 года "Русагро" опубликовала на сайте компании пресс-релиз операционных результатов за третий квартал 2020 года, где неправильно использовала термин "дефицит" в комментарии к результатам сахарного бизнес-направления. Имелось ввиду, что в сезоне 2020-2021 производство свекловичного сахара, вероятно, будет меньше потребления", — сообщает компания во вторник.

"Дефицита сахара не будет, так как в России рекордные накопленные запасы и есть возможность производить сахар из импортного сырья", — добавляет компания.

В обновленной версии релиза об операционных результатах сообщается, что цена реализации сахара выросла в годовом и квартальном выражении "в связи с ожиданиями сокращения производства сахара в России в текущем году".