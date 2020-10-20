Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

Стало известно, будет ли в России дефицит сахара

Праймиещё 2
1 час назад
Дефицита сахара в России не будет: в стране накоплены рекордные запасы и есть возможность производить сахар из импортного сырья, говорится в сообщении группы компаний "Русагро", одного из крупнейших производителей сахара в РФ.
Стало известно, будет ли в России дефицит сахара
Фото: ТАССТАСС
"Русагро" в понедельник опубликовала операционные результаты за третий квартал и за девять месяцев текущего года. Комментируя цену реализации сахара, группа указывала, что "в связи с ожиданиями дефицита сахара в России" цена реализации продукции "Русагро" выросла в третьем квартале на 14% в годовом выражении и на 12% по сравнению с предыдущим кварталом — до 30,1 рубля за килограмм без НДС.
"Девятнадцатого октября 2020 года "Русагро" опубликовала на сайте компании пресс-релиз операционных результатов за третий квартал 2020 года, где неправильно использовала термин "дефицит" в комментарии к результатам сахарного бизнес-направления. Имелось ввиду, что в сезоне 2020-2021 производство свекловичного сахара, вероятно, будет меньше потребления", — сообщает компания во вторник.
"Дефицита сахара не будет, так как в России рекордные накопленные запасы и есть возможность производить сахар из импортного сырья", — добавляет компания.
В обновленной версии релиза об операционных результатах сообщается, что цена реализации сахара выросла в годовом и квартальном выражении "в связи с ожиданиями сокращения производства сахара в России в текущем году".
Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,5% акций. Free float составляет порядка 20%.
Экономика,Компании,Максим Басов,Вадим Мошкович,Русагро,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители