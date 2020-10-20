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Киргизия запросила у ЕС финансовую помощь 

RT на русском 1 час назад
Киргизия запросила у ЕС финансовую помощь
Фото: РИА Новости
Власти Киргизии попросили у Европейского союза финансовую помощь для покрытия бюджетных расходов.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Киргизии.
Отмечается, что соответствующая просьба была высказана во время телефонных переговоров министра иностранных дел Киргизии Руслана Казакбаева со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом.

«Выражена просьба рассмотреть возможность оказания помощи на поддержку бюджета Киргизской Республики, а также организации встречи между киргизской и европейской сторонами по проектам финансовых соглашений», — указывается в заявлении.

В ходе беседы Казакбаев также информировал собеседника о текущей внутриполитической ситуации в Киргизии и отметил, что она стабилизировалась, политические процессы вернулись в правовое поле.
Ранее Казакбаев высоко оценил роль России в стабилизации политической ситуации в республике после парламентских выборов.
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