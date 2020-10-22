Украина налаживает бизнес с Россией в обход Киева

Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева?

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В среду представители деловых кругов России и Украины провели переговоры, обсудив торгово-экономическое двустороннее сотрудничество. В последний раз подобное мероприятие проходило в январе 2014 года.

Медведчук поделился с участниками дискуссии своей оценкой потерь украинской экономики от войны санкций против России. Киев теряет около 20 млрд долларов в год из-за невозможности экспортировать свою продукцию в Россию, считает он. Напомним, что Москва ввела экономические контрсанкции против Киева после того, как их первой ввела против России сама Украина.

«Санкции в отношении Украины являются более тяжкими и повлекли крайне отрицательные результаты для нашей страны, потому что наш рынок, экспортный потенциал продукции Украины – это в первую очередь Россия и страны СНГ», – цитирует РИА «Новости» Медведчука.

Он пояснил: теряя с одной стороны по 20 млрд в год из-за ссоры с Россией, со странами Евросоюза Украина смогла нарастить экспорт всего лишь на несколько млрд долларов.

«Результат очевиден – без радикального измерения экономического курса нашей страны мы не можем двигаться вперед», – добавил Медведчук.

Как сообщил ТАСС , другие представители Украины, выступая на круглом столе, призвали переориентировать экспорт украинской продукции машиностроения на рынки СНГ.

Напомним, в начале октября Медведчук побывал в Москве, где его принимали президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин . Мишустин тогда предложил снять российские санкции с некоторых украинских предприятий. Путин поддержал идею, а также заявил, что Россия готова к восстановлению полноформатного экономического сотрудничества. В итоге разрешение на поставки в Россию получили компания «Брацлав», Барский машиностроительный завод (Винницкая область) и Рубежанский картонно-тарный комбинат (Луганская область). Как известно, Барский машиностроительный завод занимается производством котлов центрального отопления, компания «Брацлав» – выпуском доильных аппаратов, а Рубежанский картонно-тарный комбинат производит гофрокартон.

Глава Минпромторга Денис Мантуров тогда пояснял, что у России есть собственное производство такой продукции, однако в Москве решили пойти на жест доброй воли.

«Мы готовы пойти навстречу нашим украинским партнерам в этом вопросе и рассчитываем, что этот шаг окажет позитивный эффект для двусторонних экономических отношений», – говорил тогда министр.

«Брацлав», Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонажный комбинат опосредованно связаны с Медведчуком, сказал газете ВЗГЛЯД президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко

«Руководители этих предприятий хорошо знают Медведчука и ОПЗЖ. Поэтому они и подготовили просьбу к Медведчуку, чтобы тот походатайствовал перед Россией насчет открытия для этих предприятий российских рынков», – говорит эксперт.

Ранее, напомнил Охрименко, Москва и Киев активно торговали в сфере машиностроения и энергетики.

«Часть производственного процесса брала на себя Украина, другую часть брала Россия. Украина ранее поставляла в Россию трансформаторы, стабилизаторы, станки и оборудование для заводов, трактора. Украина экспортировала в Россию запчасти для двигателей, Россия их собирала, а потом эти двигатели продавались в третьи страны. То же самое и с изделиями из меди. Медь российская, производство украинское, а покупатель, например, Казахстан. Рубежанский завод покупал в России сырье, а готовую продукцию продавал в Европу. Все это было удобно и взаимовыгодно», – отмечает украинский экономист.

Охрименко считает, что челночная торговая дипломатия Медведчука в России не понравится Киеву.

«Скоро выборы в местные органы власти, ОПЗЖ – сильный политический противник «Слуги народа», «Европейской солидарности» и других кооптированных во власть движений. Официально украинским предприятиям работать с Россией никто не запретит. Но этим предприятиям стоит ожидать неофициальных внеплановых проверок со стороны налоговой инспекции, таможни и других контрольных органов», – предрекает он.

Как считают экономисты в Москве, наша страна могла бы пустить к себе еще многие другие украинские товары, не ущемляя при этом интересы собственных производителей. Когда-то Россия в огромных масштабах покупала на Украине продукцию машиностроения (в рамках советских торговых цепочек), однако сейчас спроса на нее уже нет, полагает директор Института нового общества Василий Колташов

«Но и сейчас в России сохранился спрос на природные украинские материалы – например, для производства фарфора, посуды. Вопреки похолоданию в наших политических отношениях, после 2014 года объем нашего торгового оборота возрастал, он начал снижаться только в 2019 году. Причем со стороны Украины он снижался гораздо быстрее, чем со стороны России. Мы и сегодня теоретически готовы закупать на Украине то, чего недостает у нас. Но очевидно, что это уже не трубы и не металлопрокат, которые, кстати, украинский бизнес успел нам же и сбыть, когда строился Крымский мост», – сказал экономист газете ВЗГЛЯД.

Более резонен другой вопрос: что Украина будет покупать в России, говорит эксперт.

«В прошлом году сальдо торгового баланса с Украиной было положительным. А в этом году как бы не получилось так, что мы берем на Украине продукцию, а украинцы у нас – нет. Просьба Медведчука к Путину поддержать украинские предприятия была замечательной. Но он должен попросить и Зеленского – поддержать закупки, которые ранее Украина делала в России».

Зеленский должен осознать, что настало время поддержать закупки в России, а взамен России не придется и дальше идти по пути замещения украинских товаров, считает Колташов. Впрочем, такое обращение, скорее всего, будет бесполезным, отмечает эксперт.

«Это у нас стремятся к хорошим отношениям и поддержке дружественного России бизнеса, поддержке закупок. А на Украине политические деятели экономическими категориями не мыслят. Плевать им было на то, что Россия снижает закупки украинских товаров. Они об этом просто не думают», – подытожил Колташов.

В российском парламенте тоже не верят в потепление наших экономических отношений.

«Москва уже показала свою добрую волю, желание вернуться к сотрудничеству в области экономики. Дело за украинскими властями, – сказал газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. – Но правительство в Киеве закупает только то, что ему выгодно: нефть, газ и запчасти. А то, что выгодно субъектам рынка в Харькове или Днепропетровске, любую другую торговлю с Россией, власти запретили».

Калашников напомнил, что «Оппозиционная платформа» давно уже выступает за налаживание отношений с Москвой.

«Эта партия призывает вместе восстанавливать экономику, в том числе, например, закупать российскую вакцину. Но она, к сожалению, остается в оппозиции. Поэтому сегодняшний разговор – это лишь намерения и призывы, которым не следует ни экономическая, ни политическая власть Украины», – сказал Калашников.

Эксперты в Киеве тоже настроены скептически. По мнению руководителя Украинского института политики Руслана Бортника, в условиях враждебных политических отношений двух стран контакты между представителями бизнеса возможны, но эффективное сотрудничество – вряд ли.

«Киев может поставить такому сотрудничеству множество формальных и неформальных барьеров, начиная с прямого запрета и заканчивая таможенными и налоговыми сложностями. Не стоит исключать и прямых нападений разного рода праворадикальных групп на предприятия, которые попытаются восстановить сотрудничество с Россией», – сказал Бортник газете ВЗГЛЯД.

Эксперт отметил, что процесс, который начался после решения Москвы снять санкции с некоторых украинских компаний, остается под контролем Киева. И если возобладает мнение, что такое сотрудничество опасно, оно будет мгновенно остановлено.

«В сегодняшнем разговоре предпринимателей доминирует, как мне кажется, экономическая политика. Уход в чисто экономические отношения без снисходительного отношения к такого рода контактам властей Украины сегодня еще невозможен», – заключил Бортник.

Тем временем Медведчук, завершая переговоры с российскими бизнесменами, призвал правительство Украины последовать примеру Москвы и тоже отменить, хотя бы частично, санкции против России.