Что последует за завершением «Северного потока-2»

Расширение санкций США против "Северного потока 2" — не помеха "Газпрому" . Газопровод будет достроен, хоть и с немалыми трудностями и потерями. Другое дело — возможные санкции США, которые могут помешать ввести трубу в эксплуатацию: их как раз стоит опасаться, уверены опрошенные "Прайм" эксперты.

Как стало известно накануне, Госдепартамент США расширил санкции против газопровода "Северный поток 2". Теперь компаниям запрещено не только непосредственно заниматься строительством трубопровода, но и предоставлять, а также финансировать услуги, товары для модернизации или установки оборудования на судах, которые будут работать на проекте.

Прежде всего, речь идет трубоукладчике "Академик Черский", который позиционируется как основное судно, способное завершить строительство. Однако официально "Черский" не получал такой задачи, а значит, новое расширение санкций от Госдепа пока к нему применить нельзя, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

"Никто официально не назначал никакие суда, которые будут достраивать "Северный поток 2". Когда же суда приступят к стройке, они подпадут под санкции и станут токсичными. Но в этом, вероятно, и есть стратегия "Газпрома" — никому не говорить, кто будет достраивать проект", — считает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

К примеру, сейчас "Академик Черский" или другое судно, которое может участвовать в строительстве — баржа "Фортуна" — ничего не нарушают, а значит, их можно страховать, модернизировать и обсуживать. Суда могут максимально подготовить к строительству, провести все учения по укладке труб, чем, например, сейчас занят "Черский" в акватории неподалеку от Калининграда. И только тогда, когда строительство начнется, санкции применят, считает эксперт.

МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ

При этом больше следует опасаться не существующих санкций, а тех, которые только рассматриваются в США. Уже существует как минимум три законопроекта, в которых есть положения, касающиеся не только строительства, но и ввода в эксплуатацию, а также обслуживания "Северного потока 2".

Германия ранее активно лоббировала, чтобы в тексте законопроектов остались положения только о строительстве, иначе санкции коснутся и ее, как потенциального основного покупателя газа из нового трубопровода. Теперь же, после обострения ситуации с Навальным, вероятно, Берлин будет делать это менее активно, считает Юшков.

В случае введения санкций на обслуживание, ввод в эксплуатацию и/или сертификацию газопровода, Германия окажется "между молотом и наковальней" — либо исполнить законы своей страны и разрешить трубопроводу функционировать, но нарушить запрет США, либо признать, что законы другой страны важнее собственных, рассуждает он.

ДОСТРОЯТ — ВЫБОРА НЕТ

В любом случае, понятно одно — газопровод будет достроен и введён эксплуатацию. "Газпром" сделает для этого все возможное, тем самым нарушив запрет, хоть это будет довольно болезненно, и масштаб потенциального ущерба трудно предположить.

"В истории не было ни одного случая, когда газопровод, достроенный больше чем на 90%, замораживали. К тому же наземное продолжение "Северного потока-2" по территории Германии — газопровод EUGAL — тоже почти завершено", — отмечает генеральный директор "Института национальной энергетики" Сергей Правосудов.

К тому же европейские компании вложили в эти два проекта более 7 миллиардов долларов, и теперь им предлагается забыть про эти деньги. Этого не допустят ни они сами, ни европейские политики, которые во много зависят от финансирования со стороны крупных компаний, в том числе, участвующих в крупных газовых проектах, добавил он.

Более того, никто из так называемых врагов "Северного потока 2" всерьез не рассматривает альтернативу проекту — Украинскую газотранспортную систему (ГТС). Даже самые новые ее участки были построены более 30 лет назад, говорит Правосудов.

На модернизацию ГТС, по его словам, нужны те же 7 миллиардов долларов, но пока никто из европейских или американских компаний не вложил ни единого доллара в этот проект.