В России снизилось число безработных 

Число зарегистрированных безработных снизилось по сравнению с пиком более чем на 100 тыс. человек — до 3,5 млн, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Министр уточнил, что Россия прошла пик по числу безработных в третьем квартале, как и прогнозировалось.
«Численность зарегистрированных в службах занятости тоже постепенно снижается. Сегодня это уже 3 млн 584 тыс. человек. По сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных в службах занятости безработных граждан сократилась более чем на 100 тыс. человек», — передает слова Котякова РИА «Новости».
«На протяжении шести месяцев статистика фиксировала рост безработицы. На поддержку безработных граждан в общей сложности было направлено более 180 млрд рублей», — уточнил глава ведомства.
Он также отметил, что сейчас около 7% россиян работают в режиме удаленной работы.
«В рамках нашей страны — это порядка 3 млн 700 тыс. граждан. И количество этих граждан даже после снятия всех ограничительных мер, в нашем понимании, будет значительным. Поэтому важна ясность по тем спорным вопросам, которые возникают у работодателя и работника при организации удаленной занятости», — добавил Котяков.
В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных. В сентябре правительство приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будут выделены 8,5 млрд рублей.