Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.15
$
77.28
91.52
91.70
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.00
91.48
Индексы и котировки Brent
42.99
+0.44 Золото
1923.70
+0.38 РТС
1140.69
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.10
1.1850
+0.0116
06.10
1.1734
18.10
09.10
25.09

В России снизилось число безработных 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
В России снизилось число безработных
Фото: РИА Новости
Число зарегистрированных безработных снизилось по сравнению с пиком более чем на 100 тыс. человек — до 3,5 млн, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Министр уточнил, что Россия прошла пик по числу безработных в третьем квартале, как и прогнозировалось.

«Численность зарегистрированных в службах занятости тоже постепенно снижается. Сегодня это уже 3 млн 584 тыс. человек. По сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных в службах занятости безработных граждан сократилась более чем на 100 тыс. человек», — передает слова Котякова РИА «Новости».

«На протяжении шести месяцев статистика фиксировала рост безработицы. На поддержку безработных граждан в общей сложности было направлено более 180 млрд рублей», — уточнил глава ведомства.
Он также отметил, что сейчас около 7% россиян работают в режиме удаленной работы.

«В рамках нашей страны — это порядка 3 млн 700 тыс. граждан. И количество этих граждан даже после снятия всех ограничительных мер, в нашем понимании, будет значительным. Поэтому важна ясность по тем спорным вопросам, которые возникают у работодателя и работника при организации удаленной занятости», — добавил Котяков.

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных. В сентябре правительство приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будут выделены 8,5 млрд рублей.
Видео дня. Плату за ЖКУ для семей с низким доходом могут отменить
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Российскую экономику выручат «тормозные парашюты» Российскую экономику выручат «тормозные парашюты» Орешкин рассказал о неизбежности кризисов в России Орешкин рассказал о неизбежности кризисов в России Счетная палата предупредила о рисках реформы ОМС Счетная палата предупредила о рисках реформы ОМС
Комментарии
Экономика , Антон Котяков , Михаил Мишустин , Минтруд , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
В Москве закрыли «Перекрестки» и «Магнолии»
В Москве закрыли «Перекрестки» и «Магнолии»
Семью россиян выселили и обязали платить ипотеку
Семью россиян выселили и обязали платить ипотеку
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне получат долгожданную выплату от государства
01:28
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Личный счет
Россияне оценили свое материальное положение
03:43
Россияне оценили свое материальное положение
Личный счет
В России резко выросли цены на сахар
04:27
В России резко выросли цены на сахар
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение