В России снизилось число безработных 

Антон Котяков. Число зарегистрированных безработных снизилось по сравнению с пиком более чем на 100 тыс. человек — до 3,5 млн, заявил глава Минтруда

Министр уточнил, что Россия прошла пик по числу безработных в третьем квартале, как и прогнозировалось.

«Численность зарегистрированных в службах занятости тоже постепенно снижается. Сегодня это уже 3 млн 584 тыс. человек. По сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных в службах занятости безработных граждан сократилась более чем на 100 тыс. человек», — передает слова Котякова РИА «Новости».

«На протяжении шести месяцев статистика фиксировала рост безработицы. На поддержку безработных граждан в общей сложности было направлено более 180 млрд рублей», — уточнил глава ведомства.

Он также отметил, что сейчас около 7% россиян работают в режиме удаленной работы.