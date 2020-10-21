Кремль обвинил США в рейдерской конкуренции

«В целом, достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному ведению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона», — сказал представитель Кремля журналистам.