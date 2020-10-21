Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.10
$
77.22
91.36
91.55
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.50
90.90
Индексы и котировки Brent
42.84
–0.16 Золото
1918.73
+0.03 РТС
1140.69
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.10
1.1858
+0.0124
06.10
1.1734
18.10
09.10
25.09

В Кремле прокомментировали новые санкции США по «Северному потоку — 2» 

RT на русском и ещё 4 56 минут назад
Кремль обвинил США в рейдерской конкуренции
Фото: РИА Новости
Новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» являются проявлением рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом, достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному ведению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, эта «деструктивная линия» продолжается не первый год и наносит вред двусторонним отношениям.
Ранее Госдепартамент расширил интерпретацию санкционных мер против СП-2. Так, теперь рестрикции могут затрагивать компании, предоставляющие услуги или товары для судов, участвующих в проекте.
Видео дня. Плату за ЖКУ для семей с низким доходом могут отменить
RT на русском: последние новости
«Нафтогаз» поддержал расширение санкций против «Северного потока — 2» «Нафтогаз» поддержал расширение санкций против «Северного потока — 2» Киргизия запросила у ЕС финансовую помощь Киргизия запросила у ЕС финансовую помощь о безальтернативности для Европы «Северного потока — 2» о безальтернативности для Европы «Северного потока — 2»
Экономика , Дмитрий Песков , Госдеп США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
Волшебство для чиновников. Недвижимость на миллиард, 150 миллионов на часы…
Волшебство для чиновников. Недвижимость на миллиард, 150 миллионов на часы…
Xiaomi выставила Apple на смех
Xiaomi выставила Apple на смех
Скоро грянет катастрофа: к чему готовиться России
Скоро грянет катастрофа: к чему готовиться России
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне получат долгожданную выплату от государства
01:28
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Личный счет
Россияне оценили свое материальное положение
03:43
Россияне оценили свое материальное положение
Личный счет
В России резко выросли цены на сахар
04:27
В России резко выросли цены на сахар
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение