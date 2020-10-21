Порядка 40% российских компаний, которые ранее нанимали на работу мигрантов, заявили о недостатке в рабочей силе, пишет газета " Ведомости " со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

Отток иностранной рабочей силы вызвал новую проблему в России: резко возник острый дефицит курьеров и водителей такси.

По мнению экспертов, 15% компаний в ближайшее время столкнутся с необходимостью оперативного подбора новых сотрудников.

Как следует из проведенного опроса, 40% бизнеса нанимали иностранных граждан для того, чтобы сэкономить на зарплате.

Еще 35% опрошенных компаний отметили, что мигранты имеют более высокую результативность в сравнении с россиянами.

При этом каждый четвертый работодатель (25%) заявил о более ответственном отношении мигрантов к работе.