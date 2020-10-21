Китай готовится к девальвации рубля 

Китайские власти отказываются от ключевых экспортных товаров из России, пишет «Капитал страны».
По данным издания, в преддверии президентских выборов в США и из-за девальвации рубля Китай отложил подписание новых контрактов с РФ до конца года.
В 2020 году Китай сократил поставки российского газа на 50%, объяснив это новыми требованиями к его качеству. При этом на Китай приходится 17% угольного экспорта России.
Экспорт газа в Поднебесную в 2020 году упал на 40% от заложенного в контракте объема и поставил под вопрос окупаемость газопровода «Сила Сибири» стоимостью 1,1 трлн рублей.
Пострадали и другие отрасли — снизился экспорт российской рыбы, в высокий сезон поставщики теряли порядка 60 млн рублей в месяц.
Теперь китайцы отказываются продлевать торговые контракты с Россией до выборов президента США. В Пекине считают, что победа Джо Байдена сулит России новые санкции, из-за которых рубль еще больше ослабнет, и правительство РФ придется прибегнуть к деноминации.
«Избегая будущих проблем «партнера», Китай предпочитает держаться подальше от России», — резюмирует издание.
Ранее, как писал «Рамблер», лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал российские власти сменить социально-экономический курс: «распечатать, наконец, „кубышки“, а деньги направить на развитие промышленности и поддержку населения. По его мнению, только развитие реального сектора экономики и платежеспособный спрос со стороны населения „вытянут нашу страну из болота“.