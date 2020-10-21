Китай готовится к девальвации рубля 

Китайские власти отказываются от ключевых экспортных товаров из России, пишет «Капитал страны»

По данным издания, в преддверии президентских выборов в США и из-за девальвации рубля Китай отложил подписание новых контрактов с РФ до конца года.

В 2020 году Китай сократил поставки российского газа на 50%, объяснив это новыми требованиями к его качеству. При этом на Китай приходится 17% угольного экспорта России.

Экспорт газа в Поднебесную в 2020 году упал на 40% от заложенного в контракте объема и поставил под вопрос окупаемость газопровода «Сила Сибири» стоимостью 1,1 трлн рублей.

Пострадали и другие отрасли — снизился экспорт российской рыбы, в высокий сезон поставщики теряли порядка 60 млн рублей в месяц.

Теперь китайцы отказываются продлевать торговые контракты с Россией до выборов президента США. В Пекине считают, что победа Джо Байдена сулит России новые санкции, из-за которых рубль еще больше ослабнет, и правительство РФ придется прибегнуть к деноминации.

«Избегая будущих проблем «партнера», Китай предпочитает держаться подальше от России», — резюмирует издание.