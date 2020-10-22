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Швеция столкнулась с новой проблемой после отказа от карантина

Праймиещё 1
1 час назад
Бюджет Швеции оказался не готов к тратам, которые необходимы для поддержки экономики страны. Как пишет агентство Bloomberg, проблемы возросли из-за пандемии коронавируса.
Швеция столкнулась с новой проблемой
Фото: ReutersReuters
Страна не может потратить много денег для восстановления экономики.
Агентство поясняет, что бюджет Швеции подвергся радикальной реформе в середине 1990-х годов. Тогда дефицит превратился в значительный профицит и руководство страны стало придерживаться высокой степени финансовой дисциплины.
Это в свою очередь поставило страну в выгодное положение: даже на фоне пандемии коронавируса государственный долг Швеции (к слову, страна отказалась принимать какие-либо карантинные меры на государственном уровне) останется в текущем 2020 году на отметке в 40% ВВП.
Но стране не удалось избежать новой проблемы: Швеция может предоставить слишком мало стимулов, это, в свою очередь, негативно повлияет на восстановление экономики. По мнению экспертов, это удержит инфляцию на более низком уровне в течение долгого времени.
Экономика,Bloomberg,
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