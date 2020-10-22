Швеция столкнулась с новой проблемой

Бюджет Швеции оказался не готов к тратам, которые необходимы для поддержки экономики страны. Как пишет агентство Bloomberg, проблемы возросли из-за пандемии коронавируса.

Фото: Reuters Reuters

Страна не может потратить много денег для восстановления экономики.

Агентство поясняет, что бюджет Швеции подвергся радикальной реформе в середине 1990-х годов. Тогда дефицит превратился в значительный профицит и руководство страны стало придерживаться высокой степени финансовой дисциплины.

Это в свою очередь поставило страну в выгодное положение: даже на фоне пандемии коронавируса государственный долг Швеции (к слову, страна отказалась принимать какие-либо карантинные меры на государственном уровне) останется в текущем 2020 году на отметке в 40% ВВП.