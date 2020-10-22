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Россияне стали беднеть быстрее украинцев 

Lenta.ru 35 минут назад
Благосостояние россиян с января по июнь 2020 года снизилось на 10,7 процента в долларовом выражении. Об этом говорится в ежегодном докладе о богатстве в мире швейцарского банка Credit Suisse. Документ есть в распоряжении «Ленты.ру».
Население России стало беднеть почти быстрее всех в мире, в том числе, быстрее украинцев (менее 9 процентов) и турок (менее 7 процентов). Больше россиян потеряли жители Норвегии (11 процентов), Мексики (14,2 процента), Южной Африки (21,8 процента) и Бразилии (24,4 процента). Наибольший рост идет на Филиппинах — 7 процентов.
Причинами такого негативного результата для России стало падение курса национальной валюты, которое началось с марта на фоне потрясений на нефтяном рынке. За полгода российский рубль подешевел к доллару на 13 процентов.
Аналитики зафиксировали сокращение трат россиян
Credit Suisse использует собственную методологию для оценки благосостояния домохозяйств. В ней учитывает капитализация фондового рынка, цены на жилье, валютные курсы и изменения ВВП.
Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян за первые девять месяцев года упали на 4,3 процента в годовом выражении. Однако оценка банка не связана напрямую с доходами граждан, она касается только объема активов.
Между тем в среднем по миру благосостояние домохозяйств за полгода сократилось на 0,4 процента, до 76,9 тысячи долларов. До начала пандемии коронавируса эксперты ожидали показатель на 1,4 тысячи долларов больше. Сильнее всего ситуация ударила по Латинской Америке. Среди основных глобальных экономик больше других пострадала Великобритания.
Ранее стало известно, что по ВВП на душу населения Китая впервые обошел Россию. По данным Международного валютного фонда, в России этот показатель составил 9972 доллара, а в Китае — 10 839 долларов. Причиной стало ослабление курса рубля.
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Экономика , Видео , Росстат , Lenta.ru
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