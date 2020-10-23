Американский юрист, автор книг по макроэкономике Джеймс Рикардс предупредил о начале обвала доллара и заявил, что это может спровоцировать хаос. В своей колонке для The Daily Reckoning он связал обвал американской валюты с действиями Китая и России.

По мнению Рикардса, избежать хаоса можно благодаря новой денежно-кредитной конференции по примеру Бреттон-Вудской конференции, где был отменен «золотой стандарт» и доллар стал ключевой валютой. Новую конференцию могли бы организовать США и Китай, но это вряд ли произойдет в условиях торговой войны.

«Более вероятен второй путь (хаос). Идею конференции, вероятно, будут игнорировать, пока не станет слишком поздно», - подчеркнул он

Если вы хотите увидеть, куда в конечном итоге движется доллар, вам следует обратить внимание на британский фунт стерлингов, посоветовал эксперт. Фунт играл роль основной резервной валюты, начиная с 1816 года, после окончания наполеоновских войн и официального принятия золотого стандарта Великобританией.

Бреттон-Вудская конференция 1944 года стала моментом, с которого фунт начал уступать свою роль доллару.

Как и с фунтом стерлингов, снижение роли доллара как ведущей мировой резервной валюты не обязательно произойдет в одночасье, но, скорее всего, будет медленным и устойчивым процессом.

Рикардс заявил, что Китай активно скупает золото, в том числе «путем скрытых приобретений на рынке». По его мнению, Пекин использует разведывательные и военные ресурсы, тайные операции и манипулирование рынком. В результате в последние годы золото стекается в Китай точно так же, как оно стекалось в США до Бреттон-Вудса.

Но не только Китай стремится получить новый статус. Россия значительно увеличила свои резервы за последние несколько лет и имеет небольшой внешний долг. Попытки России накопить золото не являются секретом и, как сказал экономист Сергей Глазьев , «рубль - это самая обеспеченная золотом валюта в мире».

«Обвал доллара уже начался, и теперь возникает необходимость в новом денежном порядке. Я считаю, что он будет связан с золотом. Вопрос в том, будет ли это упорядоченный процесс или хаотический», - заключил Ричардс.

Как писал «Рамблер», ранее американский канал CNBC рассказал, что китайский юань приобретает все большее значение в мировом масштабе.