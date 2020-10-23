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Путин обозначил ключевые вопросы «постковидной» экономики России 

Прайм 1 час назад
Путин обозначил ключевой вопрос экономики России
Фото: Reuters
Экономика в целом еще не перешла к устойчивому и долгосрочному подъему, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с по экономическим вопросам.

"Действительно, по ряду позиций мы видим восстановление. Например, динамика обрабатывающей промышленности в августе–сентябре находилась вблизи уровней прошлого года. Похожая картина в части грузооборота на железной дороге, при этом по внутренним перевозкам отмечается и небольшой рост. Вместе с тем видим, что экономика в целом ещё не перешла к устойчивому, долгосрочному подъёму", — сказал он.

В такой ситуации, по словам президента, ключевым моментом является увеличение доходов россиян и повышение занятости.
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Экономика , Владимир Путин
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