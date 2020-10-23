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Набиуллина: восстановление экономики России замедлится в конце года из-за пандемии 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Набиуллина дала прогноз по восстановлению экономики РФ
Фото: ТАСС
Осложнение ситуации с пандемией и распространением нового коронавируса замедлит восстановление российской экономики в четвертом квартале текущего года и в начале 2021 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"В условиях осложнения ситуации с пандемией в четвертом квартале и, возможно, в начале 2021 года экономика будет восстанавливаться несколько медленнее, чем мы прогнозировали ранее", — сказала она.

Докризисный уровень

ЦБ ожидает, что российская экономика вернется к докризисному уровню в первом полугодии 2022 года, заявила Набиуллина. "Экономика будет восстанавливаться темпом 2,5-3,5% в 2022 году и 2-3% в 2023 году, и мы по-прежнему ожидаем, что возврат к докризисному уровню произойдет в первом полугодии 2022 года", — сказала она.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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