Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.52
$
76.59
90.38
90.74
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.50
90.90
Индексы и котировки Brent
41.98
–0.02 Золото
1900.91
–0.15 РТС
1155.24
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.10
1.1859
+0.0032
09.10
1.1827
20.10
12.10
28.09

«МК»: броши на пиджаке Набиуллиной влияют на политику Центробанка 

Ura.Ru 8 часов назад
Раскрыт тайный смысл брошей Набиуллиной
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Броши на лацкане пиджака главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной стали неким знаком для дальнейших действий ЦБ. Как считают журналисты «Московского комсомольца», выбор Набиулинной украшения в виде волны для заседания по ключевой ставке 23 октября свидетельствует, что экономику ждет восстановление после кризиса.
Издание напоминает, что глава ЦБ в июне этого года пришла на заседание с брошью в виде голубя, тогда ключевую ставку регулятор снизил на 1%. «Голубь — олицетворение мягкой политики» — отмечают журналисты. А в марте Эльвира Набиуллина на такое же совещание выбрала брошь в виде неваляшки — тогда ключевая ставка осталась неизменной. «В течение этого года она [глава ЦБ] дала неоднократно понять, что между тем, что красуется на ее наряде, и действиями ЦБ фактически есть прямая связь», — сообщает издание.
Рубль отреагировал на решение ЦБ по ставке
ЦБ России на последнем заседании сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. На официальном сайте банка поясняется, что сохранение ставки связано с осложнением ситуации с коронавирусом и с геополитическими процессами в мире. «В дальнейшем на заседаниях ЦБ могут обсудить снижение ключевой ставки», — отмечается в сообщении регулятора.
Видео дня. Мишустин объявил о продлении программы льготной ипотеки
Ura.Ru: последние новости
Чубайс ответил на слухи об отставке. Глава «Роснано» отказался стать «начальником Арктики» Чубайс ответил на слухи об отставке. Глава «Роснано» отказался стать «начальником Арктики» Минфин РФ не признал замороженные советские вклады россиян долгом Минфин РФ не признал замороженные советские вклады россиян долгом Россиян будут чаще лишать квартир за долги по ипотеке. Предупреждение экономиста Россиян будут чаще лишать квартир за долги по ипотеке. Предупреждение экономиста
Комментарии 9
Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» рассказал о сроках ввода «Севпотока-2»
«Газпром» рассказал о сроках ввода «Севпотока-2»
Украина нашла замену российскому газу
Украина нашла замену российскому газу
У дочери Мутко нашли квартиры на 110 млн рублей
У дочери Мутко нашли квартиры на 110 млн рублей
Россиянам назвали лучший способ вложения денег
Россиянам назвали лучший способ вложения денег
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне бросились открывать валютные вклады
00:19
Россияне бросились открывать валютные вклады
Личный счет
Российские бизнесмены обратились к Путину
02:29
Российские бизнесмены обратились к Путину
Компании Экономика
Россияне получат долгожданную выплату от государства
01:28
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение