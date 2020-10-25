Украине предсказали окончание эры дешевого газа 

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На Украине наступает эра дорогого газа с массовым зимним отключением домов за неуплату. Стране грозит социальный взрыв, а украинская энергетика перестанет быть независимой. Об этом предупредил украинский журналист Михаил Чаплыга , передает РИА Новости

«Вот уже Герус (представитель президента Украины в кабинете министров), активно защищающий Коболева, заявил, что эра дешевого газа в Украине закончилась», — пишет Чаплыга.

Ранее эти опасения подтвердил «Нафтогаз Украины» . В компании сообщили, что цена на газ для производителей теплоэнергии выросла на 45% по сравнению с августом. Поэтому многие эксперты предрекли массовые зимние отключения домов от отопления.

Чаплыга полагает, что один из истоков проблемы кроется в изменении устава «Нафтогаза Украины». Устав переписан так, что руководство становится безнаказанным, и может и дальше генерировать многомиллиардные убытки.

По новому уставу перестановки в правлении «Нафтогаза» будут возможны только с согласия «независимого Наблюдательного совета». Повлиять на него может лишь председатель правления НАК Коболев, «ответственный за убытки в 75 миллиардов гривен», и «его иностранные покровители», пишет автор.

При этом президента Зеленского не смущают убытки компании и её антигосударственная деятельность.

«Власть будет делать все, что скажет МВФ, вплоть до покрывательства Коболева», — считает журналист.

По его мнению, ситуация взорвёт общество, когда государство лишит себя права уволить «всю эту команду».