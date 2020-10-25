России предсказали триллионные убытки из-за COVID 

Из-за пандемии российский бюджет может недополучить около 2 триллионов рублей. Так считает глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин . В эфире телеканала «Россия 1» он заявил, что вторая волна COVID-19 приведёт к падению экономики на 4,5%-4,8%. ВВП России равен примерно 100 трлн в год. Таким образом, потери составят около 4,5 трлн рублей в недополученной продукции.

«С точки зрения доходов бюджета — это может быть в пределах 2 триллионов рублей доходов всей бюджетной системы», — предположил экономист.

Кудрин заявил, что поддержка властями населения и бизнеса должна быть больше, поскольку нынешний кризис уникален. Он сильнее тех, что были в 1998 и 2008 годах.