США оспорят решение ВТО по пошлинам на товары из КНР

Соединенные Штаты Америки подали апелляцию на решение арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) о незаконности введения пошлин США на товары из Китая, сообщил журналистам официальный представитель ВТО.

Ранее ВТО опубликовала постановление, в котором указывалось, что США ввели пошлины на китайские товары в нарушение правил международной торговли. Как отмечается в постановлении, пошлины США на ряд китайских товаров, ввозимых на общую сумму более 200 миллиардов долларов, в соответствии с правилами являются незаконными.