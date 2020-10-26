США оспорят решение ВТО по пошлинам на товары из КНР

Соединенные Штаты Америки подали апелляцию на решение арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) о незаконности введения пошлин США на товары из Китая, сообщил журналистам официальный представитель ВТО.
Ранее ВТО опубликовала постановление, в котором указывалось, что США ввели пошлины на китайские товары в нарушение правил международной торговли. Как отмечается в постановлении, пошлины США на ряд китайских товаров, ввозимых на общую сумму более 200 миллиардов долларов, в соответствии с правилами являются незаконными.
"В начале встречи председатель органа по разрешению споров объявил, что Соединенные Штаты подали апелляцию на решение комиссии ВТО от 15 сентября относительно тарифов США на некоторые товары из Китая", — сказал представитель ВТО.