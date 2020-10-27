Китаю предрекли доминирование над США

За десять лет Китай достигнет экономического доминирования над США, пишет агентство Bloomberg.
Американское агентство пришло к такому выводу, основываясь на выступлении председателя Китая Си Цзиньпина в ходе открытия пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии КНР.
Си Цзиньпин во время встречи представил участникам заседания проект 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития страны. Он затрагивает проект на 2021-2025 годы.
Так как пленум компартии традиционно проходит в закрытом формате, подробности будут известны позднее, после публикации документов. При этом ожидается, что Пекин сделает ставку на технологические инновации в стране и улучшении ситуации с экологией.
Агентство отмечает, что в ближайшие годы Китай сможет добиться сохранения темпов роста ВВП на прежнем уровне. В этом случае экономика страны, которая сейчас занимает второе место в мире, в течение 10 лет обгонит нынешнего лидера — экономику США.
Напомним, что экономика КНР с января по сентябрь 2020 года смогла вырасти на 0,7% на фоне пандемии коронавируса. Ранее Международный валютный фонд назвал Китай единственной из крупнейших экономик мира, которая добьется роста ВВП по результатам 2020 года. Прогноз: в текущем году китайский ВВП вырастит на 1,2%, в 2021 году — на 8,2%.