Курс доллара: что будет с рублем после выборов в США

Эксперт FxPro Александр Купцикевич
предупредил, что курс доллара может резко взлететь после выборов президента США, которые пройдут 3 ноября.
Аналитик обратил внимание, что в последнюю неделю рубль укреплялся к доллару - 26 октября российская валюта обосновалась в районе отметки в 76 рублей за доллар. Однако уже на следующий день ситуация изменилась и рубль начал слабеть.
По мнению Купцикевича, связано это с предвыборной настороженностью инвесторов: игроки знают, что объявление результатов выборов может спровоцировать волатильность. Из-за этого инвесторы предпочитают заранее сократить риски.
Эксперт подчеркнул, что рубль отреагирует на риторику нового президента США. Купцикевич считает, что пока сложно предсказать, кто из них - Дональд Трамп
или Джо Байден
- угрожает российской валюте больше.
По его словам, республиканцы заинтересованы в высоких ценах на нефть, но при этом пытаются пролоббировать свои компании по всему миру, усиливая санкции против России.
Демократы продвигают «зеленую» энергетику, но их подход к санкциям был мягче, чем у республиканцев.
Купцикевич отметил, что подспорьем для рубля может стать принятие пакета экономической помощи в США. Если это произойдет, спрос на рисковые активы вырастет, в том числе на нефть и рубли, в таком случае российская валюта сможет вернуться к умеренному росту.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи вечером 27 октября курс доллара подскочил на 57,5 копейки, до 76,96 рубля. Евро вырос на 68,53 копейки, до 83,3 рубля.
Аналитики объяснили, что игроки отказываются от рисковых активов из-за роста заболеваемости коронавирусом.