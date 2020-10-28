Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

Курс доллара: что будет с рублем после выборов в США

Мария Иванова
46 минут назад
Эксперт FxPro Александр Купцикевич предупредил, что курс доллара может резко взлететь после выборов президента США, которые пройдут 3 ноября.
Курс доллара: что будет с рублем после выборов в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Аналитик обратил внимание, что в последнюю неделю рубль укреплялся к доллару - 26 октября российская валюта обосновалась в районе отметки в 76 рублей за доллар. Однако уже на следующий день ситуация изменилась и рубль начал слабеть.
По мнению Купцикевича, связано это с предвыборной настороженностью инвесторов: игроки знают, что объявление результатов выборов может спровоцировать волатильность. Из-за этого инвесторы предпочитают заранее сократить риски.
Эксперт подчеркнул, что рубль отреагирует на риторику нового президента США. Купцикевич считает, что пока сложно предсказать, кто из них - Дональд Трамп или Джо Байден - угрожает российской валюте больше.
По его словам, республиканцы заинтересованы в высоких ценах на нефть, но при этом пытаются пролоббировать свои компании по всему миру, усиливая санкции против России.
Демократы продвигают «зеленую» энергетику, но их подход к санкциям был мягче, чем у республиканцев.
Купцикевич отметил, что подспорьем для рубля может стать принятие пакета экономической помощи в США. Если это произойдет, спрос на рисковые активы вырастет, в том числе на нефть и рубли, в таком случае российская валюта сможет вернуться к умеренному росту.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи вечером 27 октября курс доллара подскочил на 57,5 копейки, до 76,96 рубля. Евро вырос на 68,53 копейки, до 83,3 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах»
Аналитики объяснили, что игроки отказываются от рисковых активов из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Экономика,Александр Купцикевич,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители