Курс доллара: что будет с рублем после выборов в США

Эксперт FxPro Александр Купцикевич предупредил, что курс доллара может резко взлететь после выборов президента США, которые пройдут 3 ноября.

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Аналитик обратил внимание, что в последнюю неделю рубль укреплялся к доллару - 26 октября российская валюта обосновалась в районе отметки в 76 рублей за доллар. Однако уже на следующий день ситуация изменилась и рубль начал слабеть.

По мнению Купцикевича, связано это с предвыборной настороженностью инвесторов: игроки знают, что объявление результатов выборов может спровоцировать волатильность. Из-за этого инвесторы предпочитают заранее сократить риски.

Эксперт подчеркнул, что рубль отреагирует на риторику нового президента США. Купцикевич считает, что пока сложно предсказать, кто из них - Дональд Трамп или Джо Байден - угрожает российской валюте больше.

По его словам, республиканцы заинтересованы в высоких ценах на нефть, но при этом пытаются пролоббировать свои компании по всему миру, усиливая санкции против России.

Демократы продвигают «зеленую» энергетику, но их подход к санкциям был мягче, чем у республиканцев.

Купцикевич отметил, что подспорьем для рубля может стать принятие пакета экономической помощи в США. Если это произойдет, спрос на рисковые активы вырастет, в том числе на нефть и рубли, в таком случае российская валюта сможет вернуться к умеренному росту.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи вечером 27 октября курс доллара подскочил на 57,5 копейки, до 76,96 рубля. Евро вырос на 68,53 копейки, до 83,3 рубля.