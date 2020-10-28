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Володин раскритиковал Силуанова за игнорирование запросов граждан 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Ищите решение»: Володин отчитал Силуанова
Фото: ТАСС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения проекта федерального бюджета заявил, что глава Минфина Антон Силуанов в отличие от президента Владимира Путина не слышит запросов граждан и парламентариев.
Володин раскритиковал изначальную позицию министерства по вопросу бесплатного горячего питания для школьников, передает ТАСС.

«Президент вмешался в эту ситуацию и принял решение. А в выступлении вы говорите как о достижении. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы министр финансов был партнером и слышал депутатов, слышал запрос граждан. А у нас получается — президент слышит, а министр финансов нет», — сказал он.

В качестве примера спикер также привел поддержку сельского хозяйства: по его словам, «все предыдущие решения принимались президентом вопреки министерству финансов».

«Сейчас рост идет, вы говорите — это наша политика. Это политика президента, а вы возражали. Вот нам важно, чтобы у всех решений было свое имя», — подчеркнул политик.

Также он призвал руководителя Минфина признавать случаи, когда мнение главы государства в конечном итоге не совпадало с позицией ведомства.

«Если вы были против, то так и скажите: мы были против, но президент решение принял, а оказалось все правильно. Нам хотелось бы, чтобы министерство предлагало, мы поддерживали, был результат, это был бы ваш результат, а мы постоянно вынуждены убеждать», — посетовал спикер.

Председатель нижней палаты напомнил о проблеме убыли населения в ряде регионов, призвав министерство искать ее решение: «Президент задачу поставил, есть целеполагание. Мы должны решать эту задачу? Должны. Давайте, вносите предложения. Не может быть Минфин выше правительства, не может быть Минфин выше парламента, поэтому ищите решение».
В свою очередь Силуанов заявил, что Минфин не поддерживает индексацию пенсий работающим пенсионерам, передает РИА «Новости».

«Пенсия — это компенсация за утраченный заработок и, если пенсионер, который получает пенсию еще и работает, то заработок не утрачен, может быть, он небольшой этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию», — пояснил он.

Таким глава Минфина отреагировал на предложение одного из депутатов предусмотреть средства в бюджете на индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Ранее в среду замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова сообщила, что правительство прорабатывает вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам, как только вариант будет предложен, законодатели будут его обсуждать.
Силуанов отметил, что заработная плата в последние годы растет, причем растет в среднем выше, чем темпы инфляции.

«На наш взгляд, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают», — добавил он.

Глава ведомства также напомнил, что в проекте бюджета на 2021 год заложена индексация пенсий выше инфляции: «Мне кажется, более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает и именно этим гражданам нужна господдержка».
Ранее Счетная палата выпустила заключение, в котором говорится, что изменение подходов к расчету прожиточного минимума, в том числе к расчету прожиточного минимума пенсионера (ПМП), не гарантирует его ежегодный рост.
Минтруд пояснил логику расчета, после этого Счетная палата согласилась, что новая методика обеспечит рост материальной поддержки пенсионеров.
Напомним, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета увеличится в 2021 году до 12 тыс. 792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения — до 12 тыс. 702 рублей.
Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина заявила, что новая модель, по которой рассчитывается прожиточный минимум, в отличие от действующей, исключает риски снижения его величины.
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Комментарии 4
Экономика , Антон Силуанов , Ольга Баталина , Елена Бибикова , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Инна Святенко , Минтруд , Госдума , Счетная палата , Совет Федерации , Минфин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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