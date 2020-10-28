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Глава Центробанка оценила возможность снижения ключевой ставки 

Прайм и ещё 3 1 час назад
Набиуллина оценила шансы на снижение ключевой ставки
Фото: ТАСС
Банк России по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки, но оно ограничено, регулятор будет оценивать сроки его использования, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы видим пространство для дальнейшего снижения, оно ограничено — не такое большое, как было раньше. Но мы будем решать, как и когда использовать это пространство в соответствии с поступающими данными", — сказала она в интервью телеканалу CNBC.

Банк России на прошлой неделе сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. При этом регулятор в своем релизе сохранил сигнал о том, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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