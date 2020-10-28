Набиуллина оценила шансы на снижение ключевой ставки

Банк России по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки, но оно ограничено, регулятор будет оценивать сроки его использования, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы видим пространство для дальнейшего снижения, оно ограничено — не такое большое, как было раньше. Но мы будем решать, как и когда использовать это пространство в соответствии с поступающими данными", — сказала она в интервью телеканалу CNBC.
Банк России на прошлой неделе сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. При этом регулятор в своем релизе сохранил сигнал о том, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.