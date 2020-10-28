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Росстат рассказал о росте цен на сахар, подсолнечное масло и яйца

ИА Regnumиещё 3
2 часа назад
Сахар, подсолнечное масло и куриные яйца в России с 20 по 26 октября продолжили дорожать: темп прироста цен на масло ускорился, на сахар - чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, на яйца - остался на том же уровне, следует из сообщения Росстата.
Росстат назвал подорожавшие продукты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"За период с 20 по 26 октября 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок - на 3,8%. Подорожание на 5% и более отмечено в 23 субъектах Российской Федерации (кроме автономного округа, входящего в состав области), в том числе в Мурманской области и Республике Северная Осетия-Алания - на 10% и 9,5% соответственно", - говорится в сообщении. В Тыве цены на сахар снизились на 0,3%.
"За этот же период увеличились цены на масло подсолнечное - на 2,2%. Повышение на 3% и более отмечено в 24 субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Дагестан - на 9,3%, Карачаево-Черкесской Республике - на 8,6%, Псковской области - на 8,4%", - добавляет статистическое ведомство. В Чувашии цены на масло снизились на 1,8%, Тверской области - на 0,3%, Бурятии и Омской области - на 0,2%.
Кроме того, на 1,9% выросли цены на куриные яйца. Повышение на 3% и более было отмечено в 15 регионов (кроме автономных округов, входящих в состав области), в том числе в Орловской области - на 5,8%. В Забайкальском крае и Магаданской области яйца подешевели на 0,8% и 0,6% соответственно.
Неделей ранее, с 13 по 19 октября, цены на сахар в России выросли на 4%, подсолнечное масло тогда подорожало на 1,7%, яйца - на 1,9%. По сравнению с концом декабря 2019 года рост цен на сахар на 26 октября составил 55,2%, на подсолнечное масло - 14,8%, а цены на яйца снизились на 5,3%.
Среди остальных продуктов выросли цены на гречневую крупу (на 0,6%), сухие молочные смеси для детского питания, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, черный байховый чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (на 0,4%), мясо кур, вареную колбасу, мясные консервы, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничную муку (на 0,3%), полукопченую и варено-копченую колбасу, сыры, маргарин, карамель, ржаной хлеб, обед в столовой, кафе, закусочной (на 0,2%).
Одновременно снизились цены на пшено (на 0,2%) и питьевое цельное стерилизованное молоко (на 0,1%). "Повышение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,3%, в том числе на огурцы свежие - 5,5%, помидоры - 3,4%, картофель - 0,5%. В то же время снизились цены на яблоки - на 1,3%, капусту белокочанную - на 1,1%, морковь - на 0,7%, лук репчатый - на 0,2%", - добавляет Росстат.
Экономика,Росстат,
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