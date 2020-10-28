Росстат назвал подорожавшие продукты

Неделей ранее, с 13 по 19 октября, цены на сахар в России выросли на 4%, подсолнечное масло тогда подорожало на 1,7%, яйца - на 1,9%. По сравнению с концом декабря 2019 года рост цен на сахар на 26 октября составил 55,2%, на подсолнечное масло - 14,8%, а цены на яйца снизились на 5,3%.