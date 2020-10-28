Россия станет лидером мирового рынка газа 

Россия в ближайшем будущем займет доминатное положение на мировом рынке газа, считают журналисты арабского издания Gulf News. По мнению аналитиков, РФ станет диктовать свои условия конкурентам и потребителям по ряду причин, сообщает «ПолитРоссия».

Во-первых, Россия имеет самую крупную в мире инфраструктуру природного газа. Речь о разветвленной сети трубопроводов, по которым «голубое топливо» расходится в страны не только Запада, но и Востока и Юго-Востока. На фоне этого доставка газа потребителям другими игроками на газовом рынке (например, США) при помощи танкеров выглядит затратно. При этом стремление развить сеть трубопроводов в Катаре и Иране упирается в финансовые возможности, тогда как в России это является чуть ли не национальной идеей, говорится в статье.

Во-вторых, в РФ сосредоточены самые крупные в мире запасы природного газа, которые эквивалентны совокупному объему ресурсов Катара и Ирана.

Вышеуказанные факты, по словам автора, позволяют предположить, что заявление главы Минэнерго РФ Александра Новака , о том, что Россия намерена довести свою долю на мировом рынке газа до 25%, не лишены оснований. Реализация амбициозного плана вполне заставит «потесниться» США, Катар и Иран, которые в результате начнут испытывать трудности с реализацией своих ресурсов в условиях обострившейся конкурентной борьбы.

«Наличие гибкой и дешевой инфраструктуры станет решающим в определении победителя в этой жесткой борьбе. Но шансы явно в пользу России», — говорится в статье.

По мнению аналитиков, в результате у России появится решающее слово на мировом рынке газа, аналогичное тому, что имеет Саудовская Аравия на рынке нефти.