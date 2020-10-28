Президент России Владимир Путин потребовал от министра финансов Антона Силуанова назвать конкретные сроки выделения денежной помощи регионам для борьбы с COVID-19.

Ресурсы есть, задача будет выполнена, — заверил Антон Силуанов президента на онлайн-совещании с членами правительства.

Как отмечает РИА Новости, такой ответ главу государства не устроил.

Когда, Антон, когда? — потребовал конкретики Путин.

Силуанов ответил, что произойдёт это на ближайшем заседании правительства, то есть 29 октября.