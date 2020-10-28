Президент России Владимир Путин
потребовал от министра финансов Антона Силуанова
назвать конкретные сроки выделения денежной помощи регионам для борьбы с COVID-19.
Ресурсы есть, задача будет выполнена, — заверил Антон Силуанов президента на онлайн-совещании с членами правительства.
Как отмечает РИА Новости, такой ответ главу государства не устроил.
Когда, Антон, когда? — потребовал конкретики Путин.
Силуанов ответил, что произойдёт это на ближайшем заседании правительства, то есть 29 октября.
Речь идёт о сумме более чем 15 млрд рублей. Из них более 5 млрд должны пойти на обеспечение амбулаторных пациентов бесплатными лекарствами. А оставшиеся 10 млрд — на дополнительные закупки средств индивидуальной защиты и модернизацию материально-технической базы.