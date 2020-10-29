ЕАЭС запустит против доллара «валютную змею»

Россия и Китай уже не первый год демонстрируют попытки отказаться от доллара. Не совсем безуспешно, но все же львиная доля взаиморасчетов между нашими странами по-прежнему происходит в американской валюте. Хотя при этом и бизнес, и госбюджеты несут потери из-за волатильности валютных курсов. Кроме того, использование доллара и евро усиливает зависимость от санкций западных стран.

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«В России и в Китае созданы свои платежные системы, система электронного обмена информацией между банками, но участники хозяйственной деятельности пока очень вяло пользуются этими элементами инфраструктуры и по-прежнему работают в чужих валютах, - отметил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на форуме «Сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь». – Считаю, что нужно кардинально переломить ситуацию, создать нашу собственную евразийскую валютно-финансовой систему. Она страховала бы нас от рисков и была бы надежной, прозрачной, удобной, эффективной и не была бы обременительной для участников хозяйственной деятельности».

При этом Сергей Глазьев подчеркнул, что делать это необходимо не для того, чтобы политически отделиться от США и Евросоюза . Стремление к отказу от доллара продиктовано нынешним состоянием валютно-финансовых отношений на международном рынке, которое не отвечает интересам многих стран. Например, происходит манипулирование котировками валют, которые негативно сказываются на экономиках стран ЕАЭС . А также неэквивалентный денежно-экономический обмен, который связан с разной ценой денег на разных рынках и касается потоков капиталов и ценообразования.

«То обстоятельство, что мы торгуем по ценам, которые сами не определяем, приносит нашим компаниям немалые потери, – отметил Сергей Глазьев. – Также немалые потери возникают из-за офшоризации нашей экономики».

Для реального отказа от доллара, по мнению Сергея Глазьева, необходимо движение сразу в трех направлениях. Во-первых, считает он, важно стабилизировать курсы национальных валют. «Назрела необходимость подписания соглашения между государствами ЕАЭС по обеспечению стабилизации курсов валют, созданию «валютной змеи», аналогичной той, которая работала в странах Европейского союза», - сказал Сергей Глазьев.

Второе направление - формирование евразийских бирж и механизмов ценообразования.

И третье направление – предоставление преимуществ для расчетов в национальных валютах.

Здесь, по мнению Сергея Глазьева, важную роль мог бы сыграть Межгосбанк СНГ, обеспечив более низкие, чем у коммерческих банков, тарифы для конверсионных операций. Другой дополнительный стимул, предложенный министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, - не распространять валютный контроль на расчеты в национальных валютах.

Александр Абрамов: Процесс стабилизации национальных валют должен происходить таким образом, чтобы при этом издержки распределились достаточно справедливо, а не за счет крупнейшей экономики ЕАЭС, то есть, России, считает главный аналитик банка «Солидарность»

- Действительно, сейчас проблема волатильности национальных валют и издержек, связанных с тем, что расчеты идут через доллар, занимает важное место. Из-за доминирующей роли доллара, финансово-мировая система воспринимает все события, происходящие в США.

Сегодня это - нарастающая политическая нестабильность, из-за чего курс доллара начинает ходить достаточно хаотично. И это оказывает очень серьезное влияние на состояние национальных валют. В связи с чем расчеты даже между странами, которые являются близкими соседями, приводят к повышенным издержкам, связанным с тем, что при конвертации курсы скачут. Поэтому очевидно, что надо искать какое-то решение.

«СП»: - Возможно ли применить подход, предлагаемый Сергеем Глазьевым, то есть, ввести так называемую «валютную змею» по европейскому опыту?

- Дело в том, что этот подход предполагает достаточно узкий коридор допустимых колебаний. Грубо говоря, 1%-2% предел колебаний валют относительно другу друга. Но сейчас настолько неустойчивая финансово-экономическая ситуация, что для того, чтобы удержать валюты разных стран в рамках этого коридора, необходимы будут значительные интервенции. Потому что рыночный курс будет быстро отклоняться от этих значений. Вопрос в том, кто будет осуществлять, финансировать эти интервенции?

В связи с тем, что у нас более крупная экономика, более значительные валютные резервы, российская валюта, как бы к ней не относились, все-таки в целом более устойчива, чем валюты наших партнеров по Евразийскому союзу. И получается, что-либо нам придется за свой счет помогать нашим партнерам, странам, входящим в ЕАЭС, либо они должны будут за счет собственных резервов проводить интервенции, чтобы удержать курс своих валют, когда они начнут выходить за пределы такого коридора и ослабляться. Вот это важный вопрос.

И поэтому я не уверен, что нам надо делать такой резкий ход, но какие-то решения здесь надо находить, потому что нестабильность на мировых рынках серьезно препятствует экономическому развитию и вообще нормальному экономическому обороту между нашими странами.

«СП»: - На помощь Межгосбанка СНГ можно рассчитывать в проведении интервенций для удержания национальных валют в необходимых рамках?

- Пока нет возможности для его активного использования в этих целях, поскольку нет соответствующего политического решения. Для того чтобы этот инструмент заработал в полной мере, необходимо соответствующие решения руководства стран-партнеров, финансовых властей этих стран по каким-то конкретным механизмам его использования.

Механизм есть, но он находится как бы в режиме ожидания, потому что мы видим, что основные обороты внутри нашего ЕАЭС по большей части в долларах. Но не это главное, а главное, что курсы валют достаточно сильно колеблются. Вот здесь нужно найти решение на уровне руководства стран – ведь это в общих интересах. Но это должно происходить не за счет крупнейшей экономики ЕАЭС, а все-таки издержки должны быть распределены достаточно справедливо. Иначе получится, что мы возьмем на себя дополнительную нагрузку по стабилизации курсов валют других стран.

«СП»: - Сейчас, по информации ЕАЭС, доля взаиморасчетов в национальных валютах внутри Союза примерно 50%, а с Китаем - порядка 15%...

- Вы же понимаете, что экономический оборот России и Китая не сопоставим с оборотом США и Китая. Но если США и Китай в торговой войне дойдут до такой степени, что китайское руководство решит, что дальнейших перспектив в американском направлении уже нет, нормализации не будет, то, конечно же, российско-китайское сотрудничество получит очень мощный импульс, поскольку Китаю надо будет как-то замещать эти рынки сбыта. И, в общем-то, тогда наши обороты в национальных валютах могут резко вырасти.

Процесс ухода от доллара растянется на долгие годы, и, скорее всего, сольется с вопросом цифровых денег, считает аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев

- У нас Китаем товарооборот довольно большой, это наш второй по величине торговый партнер после ЕС, но львиная доля расчетов с Китаем все равно идет в долларах. И лишь небольшая часть – в рублях, юанях и иных валютах. Пока доллар не только самая надежная и крепкая валюта в мире, но и самая удобная, с точки зрения платежей. Американцы очень долго и тщательно создавали эту систему зависимости всего мира от своей валюты, и своего добились. Большинство расчетов в мире ведется в долларах. И эта система настолько хорошо заточена, что расчеты в долларах происходят быстрее, транзакции дешевле, а страховки по долларовым контрактам стоят меньше, чем по контрактам в других валютах.

Но, тем не менее, уход от доллара происходит. Постепенно. Тем более сейчас пандемия добавила ложку дегтя в бочку глобализации. Закрытие границ несколько изменило внешнеторговые операции, многие страны теперь все чаще производят расчеты между собой в национальных валютах. И постепенный уход от доллара будет продолжаться. Но это вопрос не года, и не двух – это вопрос десятилетий. Будет ли это юань, рубль или какая-то новая универсальная валюта.

Тем более что сейчас большинство стран активно развивают цифровые деньги. Это не безналичные платежи, а именно цифровые. У нас в России сейчас будет тестироваться цифровой рубль. После перехода на цифровую валюту все может сильно измениться. Если большинство крупных государств, торгующих между собой, перейдут на цифровые валюты, вопрос пересчета, конвертации и т.д. упростится в разы.

Цифровые валюты позволят отслеживать движение каждой денежной единицы (кстати, надо не путать – это не криптовалюта), которая имеет свой персональный идентификационный код, и по нему можно отследить куда пошел тот или иной рубль.

Сейчас шведы активно тестируют эту систему, американцы пробуют. И по мере развития цифровых валют скорее всего мы получим некий третий результат, когда не доллар и не юань будет, а просто расчеты в национальных валютах в цифровом виде. Это станет еще проще и надежней. А вопрос ухода от доллара с переходом к новой валюте обсуждается давно и продвигается очень медленно. И китайцы с этим не хотят спешить, поскольку в сегодняшнем положении им не выгодно ссориться с американцами еще и по этому поводу. Поэтому действуют в этом направлении очень осторожно.