Ещё
Далее:
Читайте также:
Новинки кино
Новинки кино Смотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
92.60
$
79.12
93.10
79.65
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.50
90.90
Индексы и котировки Brent
38.23
–0.78 Золото
1876.78
–0.04 РТС
1078.29
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.10
1.1724
–0.0022
14.10
1.1746
26.10
18.10
04.10

Решетников отметил выход восстановления экономики России «на плато» 

RT на русском и ещё 1 54 минуты назад
МЭР отметило выход экономики России «на плато»
Фото: РИА Новости
Восстановление экономики России в октябре вышло на «плато» после активного сентября, на показатели влияют новости о заболеваемости, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«Настроение сейчас, когда мы видим текущие цифры по заболеваемости, — ясно, что оно тревожное у бизнеса. Но в то же время, когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идёт, в сентябре оно шло активно. В октябре мы видим, что на некоторое «плато» мы вышли», — цитирует его ТАСС.

Решетников отметил, что обороты по контрольно-кассовой технике восстановились, как и перевозки по железной дороге.

«Это не значит, что мы полностью преодолели (кризис. — RT)», — подчеркнул министр.

По его словам, экономика «замерла» под давлением настроений и новостей о заболеваемости, но в целом восстановление идёт.
23 октября Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ объяснил необходимостью ограничить возросшие за последнее время инфляционные риски. При этом регулятор улучшил прогноз по снижению экономики России в 2020 году.
Видео дня. Банки стали активнее выдавать карты детям
RT на русском: последние новости
Глава ЦБ высказалась об уровне инфляции в России Глава ЦБ высказалась об уровне инфляции в России В МИД России заявили, что США делят «энергетический пирог Европы» В МИД России заявили, что США делят «энергетический пирог Европы» Силуанов рассказал о тратах на поддержку экономики России Силуанов рассказал о тратах на поддержку экономики России
Комментарии
Экономика , Максим Решетников , Минэкономразвития , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курс доллара поднялся выше 79 рублей
Курс доллара поднялся выше 79 рублей
Решен вопрос с работой бизнеса в Москве в пандемию
Решен вопрос с работой бизнеса в Москве в пандемию
«Газпром» накопил рекордный запас газа
«Газпром» накопил рекордный запас газа
ЦБ принял решение по ключевой ставке
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Видео
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
00:26
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение