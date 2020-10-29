МЭР отметило выход экономики России «на плато»

Восстановление экономики России в октябре вышло на «плато» после активного сентября, на показатели влияют новости о заболеваемости, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».
«Настроение сейчас, когда мы видим текущие цифры по заболеваемости, — ясно, что оно тревожное у бизнеса. Но в то же время, когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идёт, в сентябре оно шло активно. В октябре мы видим, что на некоторое «плато» мы вышли», — цитирует его ТАСС.
Решетников отметил, что обороты по контрольно-кассовой технике восстановились, как и перевозки по железной дороге.
«Это не значит, что мы полностью преодолели (кризис. — RT)», — подчеркнул министр.
По его словам, экономика «замерла» под давлением настроений и новостей о заболеваемости, но в целом восстановление идёт.
23 октября Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ объяснил необходимостью ограничить возросшие за последнее время инфляционные риски. При этом регулятор улучшил прогноз по снижению экономики России в 2020 году.