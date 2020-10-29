МЭР отметило выход экономики России «на плато»

«Настроение сейчас, когда мы видим текущие цифры по заболеваемости, — ясно, что оно тревожное у бизнеса. Но в то же время, когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идёт, в сентябре оно шло активно. В октябре мы видим, что на некоторое «плато» мы вышли», — цитирует его ТАСС.