Россия начнет занимать деньги за рубежом

"Что касается евробондов, мы закладываем в бюджет стандартную величину - $3 млрд. Правда, у нас на долларовые заимствования сейчас ограничения введены, поэтому если и будем выходить на внешние рынки, то, безусловно, скорее всего, это будут еврооблигации. Кстати говоря, и в текущем году мы не закрываем еще окно для такого выхода, поэтому рассматриваем и в текущем году такие возможности", - отметил Силуанов.
"Все будет зависеть в целом от ситуации вокруг России, от ситуации в мировой экономике, поэтому для нас внешние заимствования - не определяющее", - добавил Силуанов.