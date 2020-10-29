Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

Минфин не исключает размещения еврооблигаций в 2020 году

ТАСС
1 час назад
Минфин РФ не исключил возможности размещения еврооблигаций в текущем году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!".
Россия начнет занимать деньги за рубежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Что касается евробондов, мы закладываем в бюджет стандартную величину - $3 млрд. Правда, у нас на долларовые заимствования сейчас ограничения введены, поэтому если и будем выходить на внешние рынки, то, безусловно, скорее всего, это будут еврооблигации. Кстати говоря, и в текущем году мы не закрываем еще окно для такого выхода, поэтому рассматриваем и в текущем году такие возможности", - отметил Силуанов.
По его словам, возможность размещения еврооблигаций будет зависеть от ситуации в мировой экономике.
"Все будет зависеть в целом от ситуации вокруг России, от ситуации в мировой экономике, поэтому для нас внешние заимствования - не определяющее", - добавил Силуанов.
Экономика,Минфин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители