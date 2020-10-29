Россия вышла на плато

Министр экономического развития РФ Максим Решетников сравнил восстановление темпов развития отечественной экономики с выходом на плато, сообщает телеканал «Царьград». Журналисты теряются в догадках, как следует расценивать заявление главы ведомства: в позитивном или негативном ключе.

Высказывание Решетникова прозвучало на форуме «Россия зовет!». По его словам, в октябре российская экономика «вышла на плато после активного сентября». При этом министр добавил, что из-за второй волны эпидемии коронавируса ожидания от ближайшего будущего у российских бизнесменов тревожные. Поэтому восстановление экономики идет не такими темпами, как того хотелось бы, резюмировал Решетников.

Журналисты отметили, что высказывание министра явно образно сравнивает ситуацию в экономике с эпидемической ситуацией в стране. Однако трактовать слова Решетникова сложно, уверяет автор статьи. По его словам, в эпидемиологии после прохождения «плато» всегда наблюдается падение показателей. Если речь идет о экономике, то стоит ли ожидать замедления темпов развития или наоборот — ускорения, задался вопросом журналист.