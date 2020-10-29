Россия вышла на плато

Министр экономического развития РФ Максим Решетников сравнил восстановление темпов развития отечественной экономики с выходом на плато, сообщает телеканал «Царьград». Журналисты теряются в догадках, как следует расценивать заявление главы ведомства: в позитивном или негативном ключе.
Высказывание Решетникова прозвучало на форуме «Россия зовет!». По его словам, в октябре российская экономика «вышла на плато после активного сентября». При этом министр добавил, что из-за второй волны эпидемии коронавируса ожидания от ближайшего будущего у российских бизнесменов тревожные. Поэтому восстановление экономики идет не такими темпами, как того хотелось бы, резюмировал Решетников.
Журналисты отметили, что высказывание министра явно образно сравнивает ситуацию в экономике с эпидемической ситуацией в стране. Однако трактовать слова Решетникова сложно, уверяет автор статьи. По его словам, в эпидемиологии после прохождения «плато» всегда наблюдается падение показателей. Если речь идет о экономике, то стоит ли ожидать замедления темпов развития или наоборот — ускорения, задался вопросом журналист.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Счетной палате РФ подсчитали потери российской экономики, если пандемия затянется. Например, в 2020 году уровень ВВП с большой долей вероятности снизится на 4,2% — 4,8%. В 2021 году, по мнению аналитиков, экономика начнет оправляться от потрясений, но темпы роста ее будут замедленными — 1,3% — 2,2%. Объемы инвестиций по итогам текущего года сократятся на 4,5% — 5%. В 2021 году капиталы начнут возвращаться в страну, но тоже небольшими частями: рост капиталовложений в экономику России ожидается на уровне 1,5% — 2,5%. Что касается реальных доходов населения, то здесь ситуация более оптимистичная: в 2020 году их уровень снизится на 2,3% и поднимется на 2% в следующем.