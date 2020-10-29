Путин оценил ситуацию с бедностью в России

Ситуация с бедностью в России не может устраивать, хотя уровень бедности снизился более чем в два раза за последние 20 лет, заявил президент РФ Владимир Путин

Фото: РИА Новости РИА Новости

На пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!" Путин отметил, что тема борьбы с бедностью является очень чувствительной и чрезвычайно важной для всех стран мира.

"В условиях пандемии — я хочу обратить на это внимание не для того, чтобы там сказать, что мы не хуже других, но это объективно — в условиях пандемии практически во всех странах мира увеличивается количество людей, живущих за чертой бедности. К сожалению, это имеет место быть и в России", — сказал он.

Президент добавил, что в России в 2000 году за чертой бедности жили 40 с лишним миллионов человек.

"И постоянно с тех пор количество людей, находящихся в такой сложной жизненной ситуации, уменьшалось. И в 2015 году, к сожалению, был определенный всплеск, увеличение количества людей с такими доходами в России. Потом опять постепенно снижается. И это снижение, по сравнению с предыдущими годами, если начать с 2000 года, в два раза произошло, даже больше, чем в два раза", — сказал Путин.