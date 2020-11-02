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Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны в Подмосковье 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
В Подмосковье появится особая экономическая зона
Фото: ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании новых особых экономических зон. Они появятся в Московской и Владимирской областях, сообщает телеканал «360».
Согласно документу, подмосковная ОЭЗ «Максимиха» будет сформирована в городском округе Домодедово. Там планируется реализовать инвестиционные проекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности. Кроме того, в регионе построят терминально-логистический центр.

«К 2029 году на территории ОЭЗ создадут не менее 530 рабочих мест, прогнозируемый объем инвестиций — около 10 миллиардов рублей», — отмечается на сайте Кабмина.

Вторая особая экономическая зона появится в Ковровском районе Владимирской области. В этом регионе откроют ОЭЗ промышленно-производственного типа «Доброград-1», где заработает производство мебели, текстиля и пенополиуретана. Помимо этого, во Владимирской области откроется завод среднего машиностроения. Власти рассчитывают, что появление ОЭЗ создаст более 500 рабочих мест, а также привлечет инвестиций на сумму порядка 2,6 миллиарда рублей.
По словам правительства, ОЭЗ необходимы для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Бизнесу их появление дает налоговые льготы, таможенные преференции и снижение платежей за аренду.
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Комментарии
Экономика , Михаил Мишустин
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