Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
80.60
$
79.90
93.80
93.99
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.80
93.20
Индексы и котировки Brent
37.00
+0.19 Золото
1885.43
+0.05 РТС
1066.60
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.11
1.1629
–0.0141
19.10
1.1770
29.10
21.10
07.10

Худший кризис в истории: эксперт оценил падение экономики 

Deita.ru 16 часов назад
Худший кризис в истории: эксперт оценил падение экономики
Фото: Reuters
Реакция человечества на пандемию может оказаться хуже самого поветрия, считает известный международный инвестор Джим Роджерс, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.
По словам эксперта, нынешний кризис оказался худшим за всю новейшую историю. Как отметил Роджерс, он не помнит случаев, когда бы во всём мире закрывался McDonald's и практически полностью прекращалось международное авиасообщение.
Он также отметил, что правительства и центробанки большинства стран мира не смогли противопоставить финансовым проблемам ничего, кроме запуска печатного станка. Сейчас он работает постоянно, подчёркивает инвестор.
Однако, если сейчас это приносит свои позитивные плоды и позволяет работать экономике, то вскоре именно из-за этого систему хозяйствования ждёт глубочайшее падение, ведь все эти деньги оказались ничем не обеспечены.
Роджерс указала на то, что в результате кризиса банкротами могут оказаться целые страны, такие, например, как Япония и даже США, в которых размер государственного долга уже давно превысил все мыслимые и немыслимые пределы.
Ранее своё мнение по поводу последствий кризиса для россиян высказал известный экономист Михаил Делягин.
Видео дня. Повышение цен называют причиной возросшего спроса в магазинах
Deita.ru: последние новости
Регионам простят долги за привлечённых туристов Регионам простят долги за привлечённых туристов Что будет с Россией? Хазин сделал прогноз на ближайшее время Что будет с Россией? Хазин сделал прогноз на ближайшее время В Госдуме предложили отменить комиссии за денежные переводы В Госдуме предложили отменить комиссии за денежные переводы
Комментарии 52
Экономика , Джим Роджерс , Михаил Делягин , Banki.ru , РИА "Дейта"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение