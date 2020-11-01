Худший кризис в истории: эксперт оценил падение экономики 

Реакция человечества на пандемию может оказаться хуже самого поветрия, считает известный международный инвестор Джим Роджерс , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

По словам эксперта, нынешний кризис оказался худшим за всю новейшую историю. Как отметил Роджерс, он не помнит случаев, когда бы во всём мире закрывался McDonald's и практически полностью прекращалось международное авиасообщение.

Он также отметил, что правительства и центробанки большинства стран мира не смогли противопоставить финансовым проблемам ничего, кроме запуска печатного станка. Сейчас он работает постоянно, подчёркивает инвестор.

Однако, если сейчас это приносит свои позитивные плоды и позволяет работать экономике, то вскоре именно из-за этого систему хозяйствования ждёт глубочайшее падение, ведь все эти деньги оказались ничем не обеспечены.

Роджерс указала на то, что в результате кризиса банкротами могут оказаться целые страны, такие, например, как Япония и даже США, в которых размер государственного долга уже давно превысил все мыслимые и немыслимые пределы.