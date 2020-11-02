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Российским регионам простят долги в обмен на развитие туризма 

Lenta.ru и ещё 6 4 часа назад
Мишустин простит долги регионам
Фото: ТАСС
Российским регионам простят часть долгов по бюджетным кредитам в обмен на развитие туризма. Соответствующее постановление утверждено премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщают «Известия».
Правительство спишет часть долгов при условии реализации на их территории новых инвестпроектов, в том числе в области туризма. Это должно простимулировать создание инфраструктуры, однако потребуются и новые расходы.
Регионы должны направлять высвобождаемые в результате реструктуризации задолженности средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты. Попасть в программу могут объекты, вводимые в эксплуатацию не ранее 2021 года. Реализацией проекта должна заниматься специально созданная компания, что является одним из обязательных условий получения льгот.
Почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько счел идею конвертировать долги в инвестиции интересной. Он заявил, что в нынешней ситуации у регионов денег нет и на это, однако на развитие своей инфраструктуры они найдутся.

«Особенно если это будет софинансированием строительства и реконструкции объектов с частными инвестициями, а возможно и федеральными», — отметил он.

Заместитель министра экономического развития Сергей Галкин заявил, что новый механизм будет иметь большое значение для стимулирования инвестиционной деятельности в регионах. Также данная мера позволит одновременно направлять средства на развитие экономики и снижать долговую нагрузку, заключил он.
В июле сообщалось, что туристическая отрасль России потеряла 1,5 триллиона рублей из-за коронавируса. Об этом сказал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. По его словам, на восстановление объемов, которые были до кризиса, уйдет минимум полтора года.
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Комментарии 1
Экономика , Сергей Галкин , Михаил Мишустин , Андрей Игнатьев , Сергей Шпилько , Российский союз туриндустрии , газета "Известия"
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