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Курс доллара: доллар летит к новой психологической отметке 

Мария Иванова 2 часа назад
Курс доллара: доллар летит к новой психологической отметке
Фото: ТАСС
Эксперт Высшей школы управления финансами Михаил Коган считает, что в начале недели курс доллара достигнет отметки в 81,65 рубля и покажет свое пиковое значение с начала года.
Евро, по мнению Когана, доберется до уровня в 93,49 рубля. Эксперт подчеркнул, что инвесторы будут отказываться от рисковых активов, к которым относится и рубль, до 4 ноября. В этот день будет названо имя нового президента США.
Еще один негативный фактор для рубля — обострение ситуации с коронавирусом по всему миру. Рекордный ежедневный прирост заболеваемости вынудил власти некоторых европейских стран вернуться к жесткому карантину, это негативно сказывается на экономике и настроениях игроков.
Ситуация на рынках может усугубиться, если в понедельник, 2 ноября, индексы октябрьской деловой активности покажут худший результат, что прогнозировали специалисты. По мнению Когана, даже если индексы будут приемлемыми, инвесторы не откажутся от валют-убежищ в пользу риска, поэтому доллар подскочит выше 80 рублей.
Эксперт считает, что вне зависимости от того, кто станет президентом США, после объявления итогов выборов рубль начнет укрепляться, так как период нестабильности закончится.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи в конце прошлой недели курс доллара подскочил на 59 копеек, до 79,47 рубля. Евро взлетел на 57 копеек, до 92,57 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии 1
Экономика , Михаил Коган , Московская биржа
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