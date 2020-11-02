Мишустин высказался о ситуации с нехваткой лекарств

«Речь идёт о наиболее востребованных препаратах, цена на которые не должна завышаться, но и производитель не может работать себе в убыток. Действующий механизм перерегистрации цен не позволяет проводить их индексацию… Важно обеспечить сбалансированный подход. Для этого мы вводим новый порядок перерегистрации цен на препараты из списка жизненно-необходимых и важных лекарства», — рассказал он.