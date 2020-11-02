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Минпромторг объяснил перебои с поставками лекарств в ряде регионов 

RT на русском 21 час назад
Минпромторг объяснил перебои с лекарствами в регионах
Фото: ТАСС
Перебои с поставками лекарств в ряде российских регионов связаны с неготовностью дистрибьюторского звена, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Имеющие место перебои с поставками лекарств в отдельные субъекты связаны в первую очередь с перегруженностью каналов дистрибьюции», — сказал министр.

По его словам, логистике и рознице требуется время на адаптацию к повышенному спросу.
Он отметил, что то же самое касается системы маркировки лекарств, в связи с чем было принято решение временно перевести эту процедуру из разрешительного на уведомительный режим работы.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию, при которой в аптеках отсутствуют некоторые препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших.
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Экономика , Денис Мантуров , Михаил Мишустин , Минпромторг
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