Курс доллара: рубль ждут непростые дни 

Орлова допустила, что «избыточная волатильность» начнет беспокоить Центробанк . Однако исправить ситуацию будет сложно: ситуация на валютном рынке хуже, чем в 2018 году, когда рубль штормило после введения санкций США.

По мнению Орловой, эта неделя станет для российской валюты непростой. Если в США победит Байден, рубль столкнется с двойным давлением: санкционных рисков, которые повлечет за собой его приход к власти, и неопределенности на рынках.

По словам эксперта, в ближайшие дни курс может взлететь до 85 рублей за доллар, но останется ли он там или вернется к 70-75 рубля, пока прогнозировать сложно.

Орлова отметила, что курс в 80-85 рублей за доллар был этой весной, когда нефть стоила около 20 долларов за бочку, а сейчас топливо дороже.

При нынешних ценах на нефть фундаментально обоснованный курс — 73-74 рублей за доллар, подчеркнула эксперт. Она отметила, что в случае победы Трампа на выборах все риски «уйдут с повестки».

Эксперт предупредила, что сейчас покупать доллары очень рискованно и посоветовала дождаться курса в 68-70 рублей за единицу американской валюты.