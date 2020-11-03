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Курс доллара: рубль ждут непростые дни 

Мария Иванова 2 часа назад
Курс доллара: рубль ждут непростые дни
Фото: ТАСС
Эксперт Альфа-банка Наталия Орлова заявила, что курс доллара заметно вырастет в ближайшие дни, если на выборах президента США победит Джо Байден, а команда Дональда Трампа решит оспорить его победу.
Орлова допустила, что «избыточная волатильность» начнет беспокоить Центробанк. Однако исправить ситуацию будет сложно: ситуация на валютном рынке хуже, чем в 2018 году, когда рубль штормило после введения санкций США.
По мнению Орловой, эта неделя станет для российской валюты непростой. Если в США победит Байден, рубль столкнется с двойным давлением: санкционных рисков, которые повлечет за собой его приход к власти, и неопределенности на рынках.
По словам эксперта, в ближайшие дни курс может взлететь до 85 рублей за доллар, но останется ли он там или вернется к 70-75 рубля, пока прогнозировать сложно.
Орлова отметила, что курс в 80-85 рублей за доллар был этой весной, когда нефть стоила около 20 долларов за бочку, а сейчас топливо дороже.
При нынешних ценах на нефть фундаментально обоснованный курс — 73-74 рублей за доллар, подчеркнула эксперт. Она отметила, что в случае победы Трампа на выборах все риски «уйдут с повестки».
Эксперт предупредила, что сейчас покупать доллары очень рискованно и посоветовала дождаться курса в 68-70 рублей за единицу американской валюты.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи 2 ноября курс доллара впервые с 30 марта достиг 80,76 рубля. Евро превышал отметку 94 рубля впервые с декабря 2014 года.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Джозеф Байден , Наталия Орлова , Дональд Трамп , Московская биржа , Центральный банк России , Альфа-банк
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