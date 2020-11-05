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Минфин сократит продажу валюты в 2,5 раза 

Rambler News Service и ещё 1 27 минут назад
Минфин сократит продажу валюты в 2,5 раза
Фото: РИА Новости
Минфин в период с 9 ноября по 4 декабря направит на продажу иностранной валюты 50,1 млрд рублей, следует из материалов ведомства.
Это в 2,5 раза меньше, чем в прошлом месяце. Ранее в период с 7 октября по 6 ноября Минфин направил на продажу валюты 126 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 50,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 9 ноября 2020 года по 4 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ежедневный объем продажи иностранной валюты составит 2,5 млрд руб.
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