Кабмин подготовил поправки к проекту бюджета

"Мы продолжаем работу над проектом федерального бюджета на следующие три года, он принят Государственной думой в первом чтении и сейчас документ готовится ко второму чтению. Правительством сформирован пакет поправок, которые точнее настроят проект бюджета на решение текущих и перспективных задач, прежде всего, в рамках поручений президента, правительства и, конечно, с учетом предложений парламентариев, Счетной палаты и профильных ведомств", — сказал Мишустин.
"Все предлагаемые изменения будут способствовать более эффективному и равномерному расходованию средств федерального бюджета в соответствии с поставленными целями, позволят обеспечить поддержку людей и экономики, получатели средств сразу смогут ориентироваться на конкретные цифры и начать готовиться к запуску проектов, не дожидаясь дополнительных решений", — заключил Мишустин.