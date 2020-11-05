Кабмин подготовил поправки к проекту бюджета

"Мы продолжаем работу над проектом федерального бюджета на следующие три года, он принят Государственной думой в первом чтении и сейчас документ готовится ко второму чтению. Правительством сформирован пакет поправок, которые точнее настроят проект бюджета на решение текущих и перспективных задач, прежде всего, в рамках поручений президента, правительства и, конечно, с учетом предложений парламентариев, Счетной палаты и профильных ведомств", — сказал Мишустин.