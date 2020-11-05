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Правительство подготовило поправки к проекту бюджета 

Прайм и ещё 6 11 часов назад
Кабмин подготовил поправки к проекту бюджета
Фото: РИА Новости
Кабмин РФ подготовил пакет поправок к проекту трехлетнего бюджета с учетом мнений парламентариев, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы продолжаем работу над проектом федерального бюджета на следующие три года, он принят Государственной думой в первом чтении и сейчас документ готовится ко второму чтению. Правительством сформирован пакет поправок, которые точнее настроят проект бюджета на решение текущих и перспективных задач, прежде всего, в рамках поручений президента, правительства и, конечно, с учетом предложений парламентариев, Счетной палаты и профильных ведомств", — сказал Мишустин.

Глава правительства уточнил, что пакет поправок позволит учесть замечания, которые прозвучали в рамках нулевого чтения и рассмотрения бюджета в Госдуме, а также распределить часть ресурсов, которые удалось сконцентрировать в ходе подготовки проекта, расставить акценты на социально значимых задачах.

"Все предлагаемые изменения будут способствовать более эффективному и равномерному расходованию средств федерального бюджета в соответствии с поставленными целями, позволят обеспечить поддержку людей и экономики, получатели средств сразу смогут ориентироваться на конкретные цифры и начать готовиться к запуску проектов, не дожидаясь дополнительных решений", — заключил Мишустин.

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Экономика , Михаил Мишустин , Госдума , Счетная палата
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