Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 6 ноября.

Согласно данным регулятора, в пятницу курс доллара от ЦБ составит 78,4559 рубля ровно, что на 1,54 рубля меньше установленного ранее. В свою очередь, евро будет стоить 92,1229. Валюта ЕС подешевеет на 1,22 рубля по сравнению с курсом валют на среду.

Отметим, на открытии торгов на Московской бирже сегодня курс доллара снизился на 1,25 рубля относительно показателя предыдущего дня и составлял 78,1 рубля. Курс евро на открытии потерял 90 копеек и составлял 91,95 рубля.

В дальнейшем валюта США продолжила падать и в час дня стоила 77,73 рубля. Евро в течение дня также подешевел и в 13:00 стоил 91,67 рубля.