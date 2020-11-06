Лукашенко захотел вторую АЭС для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нужно построить вторую АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа.

В Белоруссии есть одна атомная электростанция — БелАЭС. Официальная церемония, посвященная началу работы ее первого энергоблока, назначена на 7 ноября.

"Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок", — приводит слова Лукашенко в пятницу госагентство Белта.

БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом" ). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.

Строительство первого блока БелАЭС началось 8 ноября 2013 года. В октябре нынешнего года состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй — в мае 2022 года.

Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении. Ранее в ноябре премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает в ближайшее время выйти на формирование стоимости природного газа из России на 2021 год и надеется, что она будет "привлекательной".

Что касается поставок нефти, Головченко отмечал, что республика в 2021 году закупит основной ее объем в РФ с поставками трубопроводным транспортом. В настоящее время Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ, однако основной объем покупает в РФ. Так, в концерне "Белнефтехим" сообщали, что НПЗ республики в ноябре планируют получить из России 1,65 миллиона тонн нефти, в том числе 1,57 миллиона тонн будут поставлены трубопроводным транспортом.